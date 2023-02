Paris Hilton dévoile le prénom symbolique de son fils

Après avoir annoncé la naissance de son premier enfant fin janvier, Paris Hilton a dévoilé son prénom.

Le mystère est levé. La femme d’affaires Paris Hilton a annoncé le prénom de son fils, un mois après sa naissance. «Nous y voilà, le nom de mon beau petit garçon est Phoenix Barron Hilton Reum. Et Carter et moi sommes si fiers de l'accueillir dans le monde», a déclaré la quadragénaire sur son compte Instagram.

Un prénom sur lequel Paris Hilton a jeté son dévolu «il y a plusieurs années», a-t-elle expliqué quand elle regardait «des villes, pays, états sur la carte cherchant quelque chose qui allait avec Paris et London», prénom qu'elle prévoit par ailleurs de donner à sa future fille.

Phoenix : Un prénom symbolique

Outre la concordance entre le prénom de son fils et le sien, l’héritière des hôtels Hilton a souligné la dimension symbolique de son choix. «Phoenix est le nom de l’oiseau qui s’éteint et renaît de ses cendres pour voler à nouveau. Je veux que mon fis grandisse en sachant que les triomphes et les désastres vont et viennent dans nos vies. Et que cela devrait nous donner de l'espoir pour le futur» a-t-elle précisé.

Pour connaître les joies de la parentalité, Paris Hilton et l'homme d'affaires Carter Reum avaient entamé une procédure de fécondation in vitro en janvier 2021, avant de faire appel à une mère porteuse.