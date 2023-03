Bruce Willis : sa femme demande aux paparazzi de laisser l’acteur tranquille pour sa sécurité

Dans un message vidéo partagé sur Instagram ce week-end, l’épouse de Bruce Willis s’est adressée aux paparazzi, leur demandant de respecter la vie privée de son mari, atteint de démence fronto-temporale.

Après avoir annoncé en février dernier que son mari, l’acteur Bruce Willis, 67 ans, souffrait d’une démence incurable, Emma Heming Willis est sortie du silence ce week-end pour interpeller les paparazzi. Dans un message vidéo filmé depuis chez elle, la mannequin de 44 ans a demandé aux paparazzi de garder leurs distances et de ne pas crier pour attirer l’attention de Bruce Willis.

«Si vous êtes quelqu'un qui s'occupe d'une personne atteinte de démence, vous savez à quel point il peut être difficile et stressant de faire sortir quelqu'un dans le monde en toute sécurité - même juste pour prendre une tasse de café», a ainsi expliqué la quadragénaire face caméra. Evoquant ensuite les gros titres des médias, et une vidéo en particulier durant laquelle son mari a été la cible des paparazzi alors qu’il prenait un café et où ses amis ont dû faire des pieds et des mains pour le protéger des assauts des photographes, elle a tenu à sensibiliser ces derniers à cette maladie. «Il est clair qu'il reste encore beaucoup d'éducation à faire», a souligné celle qui partage la vie de Bruce Willis depuis 2008.

«Ne criez pas»

«Aux photographes et aux vidéastes qui essaient de faire sortir ces exclusivités sur mon mari : gardez simplement vos distances. Je sais que c'est votre travail, mais gardez simplement les distances. S’il vous plaît, ne criez pas pour lui demander comment il va ou quoi que ce soit. Ne le faites pas. Laissez-lui son espace», a insisté la mère des deux dernières filles de Bruce Willis.

«Permettez à notre famille ou à quiconque est avec lui ce jour-là de pouvoir l'emmener d'un point A à un point B en toute sécurité. C'est mon message d'intérêt public», a conclu Emma Heming Willis, visiblement émue.