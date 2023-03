Avril Lavigne : la chanteuse est en couple avec le rappeur Tyga

La chanteuse Avril Lavigne a, par un baiser langoureux échangé en public ce lundi 6 mars à Paris, confirmé sa romance avec le rappeur Tyga.

Avril Lavigne et Tyga sont désormais officiellement en couple. Les deux stars ont fait une apparition remarquée ce lundi lors de la soirée Mugler x Hunter Schafer, organisée en marge de la Fashion Week de Paris. Et pour cause, elles ont été photographiées en train d’échanger un langoureux baiser, confirmant ainsi les rumeurs de romance entre eux.

Avril Lavigne et Tyga le couple le plus improbable de l’année ! pic.twitter.com/YKfNt0DzbA — French Blogger (@sipitwithnasli) March 7, 2023

Apparus très complices, les deux artistes seraient inséparables depuis qu’ils ont été aperçus fin février à la sortie d’un restaurant.

Deux coeurs d'ex-fiancés à prendre

Avril Lavigne, 38 ans, ne sera donc pas restée célibataire très longtemps, elle qui a récemment rompu ses fiançailles avec Mod Sun, qu’elle fréquentait depuis deux ans et avec qui elle s’était fiancée en mars 2022 à bord d’une péniche, devant la Tour Eiffel.

De son côté Tyga, 33 ans, enchaîne les histoires d’amour. Séparé de la mannequin Camaryn Swanson avec qui il s’était fiancé en 2021, il avait auparavant notamment fréquenté Blac Chyna, avec qui il a eu un enfant, mais aussi Kylie Jenner entre 2014 et 2017, avant que ne soient également rompues leurs fiançailles.

S’il a désormais retrouvé le bonheur auprès d’Avril Lavigne, l’heure de demander la main de l’interprète de «Complicated» n’a pas encore sonné. Une source a confié à «People» qu’ils «apprennent à se connaître. C'est très nouveau», précisant que leur relation étaient «très décontractée».