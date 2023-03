Chris Rock : l'humoriste serait «obsédé» par Jada Pinket Smith depuis trente ans

Chris Rock vient de présenter son dernier stand-up, «Selective Outrage», dans lequel il aborde enfin la fameuse «gifle des Oscars». Les propos qu'il tient au sujet de Jada Pinket Smith seraient totalement faux, selon une source proche de l'épouse de Will Smith, qui précise que l'humoriste vouerait en fait une véritable obsession pour l'actrice.

Jada Pinkett Smith «n'avait pas de rôle dans le drame de Chris Rock et Will Smith», clame une proche de l’actrice, selon des propos recueillis par le magazine People ce lundi. Cette source affirme que contrairement à ce qu’il laisse entendre, l’humoriste nourrit en réalité une véritable «obsession» pour l’épouse de Will Smith, et ce «depuis trente ans».

La proche de Jada Pinket Smith a tenu à réagir à la suite de la diffusion, ce samedi en direct sur Netflix, du spectacle de Chris Rock «Selective Outrage», dans lequel l’humoriste est pour la première fois longuement revenu, et de manière très cinglante, sur la gifle que lui avait donnée Will Smith lors de la cérémonie des Oscars 2022, arguant notamment que Jada Pinket Smith avait depuis longtemps ouvert les hostilités entre eux.

Jada Pinkett Smith 'Had No Part' in Chris Rock and Will Smith's Drama, Says Source https://t.co/6jbBRT8sko

Il a notamment déclaré qu'elle lui avait demandé en 2016 de ne pas présenter les Oscars sous le prétexte, dit-il, que son mari Will Smith n’avait pas été nommé pour son rôle dans «Concussion».

#ChrisRock explains the "beef" Jada & Will Smith had w/ him years ago regarding Will not being nominated for Concussion and wanting Chris Rock to not host the Oscars because of it. Proceeds to call Jada a "bitch."#ChrisRockLive #ChrisRockNetflix #SelectiveOutrage #OscarsSoWhite pic.twitter.com/dGV78RQKDl

— Dana (Store Name) #AmplifyBlackVoices (@sagesurge) March 5, 2023