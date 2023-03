«La situation est terrible» : Néo, le Youtubeur de la chaîne «Swan et Néo», réagit à la condamnation de ses parents à trois ans de prison ferme pour escroquerie

Alors que ses deux parents ont été ce lundi 6 mars condamnés à cinq ans de prison, dont trois ans et demi ferme pour escroquerie en bande organisée, abus de faiblesse et harcèlement moral, le jeune Youtubeur Néo, 18 ans, notamment connu pour ses vidéos sur la chaîne Swan & Néo très appréciée des enfants et qui compte plus de 6,16 millions d’abonnés à ce jour, a réagi sur Instagram, faisant part de la «situation terrible» dans laquelle lui et son petit frère de 11 ans se trouvent désormais.

Sophie Fantasy et son mari - Gaëlle Burlot et Grégory Thonet de leurs vrais noms - ont ce lundi été condamnés à cinq ans de prison, dont trois ans et demi ferme, ainsi qu'à 100.000 euros d'amende. Le couple a été déclaré coupable escroquerie en bande organisée, abus de faiblesse et harcèlement moral dans le cadre d'une agence matrimoniale jugée frauduleuse.

Le tribunal a prononcé un mandat de dépôt à effet différé avec exécution provisoire afin de trouver une solution pour leurs enfants, Swan et Néo, stars de Youtube où Sophie Fantasy et Greg Thonnet avaient l’habitude de poster des vidéos d’eux depuis 2015.

Si les deux parents sont restés discrets sur l’affaire jusqu’à présent, ce mardi Néo, 18 ans, a posté un message sur son compte Instagram. «Bon, vous êtes tous au courant de la galère que vivent mes parents... Merci à tous ceux qui nous envoient des messages de soutien, la situation est terrible pour nous et vos messages nous apportent de la force.», a écrit le jeune homme promettant de donner «très vite» des nouvelles.

«Mes parents ont donné leur confiance à de mauvaises personnes il y a plus de 12 ans», avait-il déjà écrit avant que ne tombe la condamnation. Il y a deux mois, le Youtubeur, qui possède également sa propre chaîne, avait souhaité tenir ses abonnés informés. «Même si je soutiens à 100% mes parents… Ce ne sont pas nos histoires», avait-il déclaré. «Toutes les personnes qui nous envoient des messages pas très aimables, je voulais juste vous dire que ça nous atteint pas», avait-il aussi tenu à dire concernant les messages de haine qui commençaient injustement à affluer.

Elle aussi star d’Internet, Sophie Fantasy avait dans une story Instagram postée au moment où l’affaire a été rendue publique, prié «les haters» d’«épargner Swan et Néo, (car) ils n'ont rien à voir dans cette histoire».

Inquiétude sur le sort de swan et néo

Dans de nombreux commentaires postés sur les réseaux sociaux depuis l'annonce de la peine, les fans des deux jeunes garçons, qui avaient l'habitude de regarder leurs vidéos ou d'acheter les nombreux produits dérivés dont ils sont les égéries, sont sous le choc et font part de leur grande tristesse pour eux, s’inquiétant de ce qu’ils vont devenir pendant la détention de leurs parents.

Le mandat de dépôt à effet différé avec exécution provisoire décidé par le juge signifie que ces derniers disposent d’un court délai de liberté, qui peut aller jusqu’à quatre mois maximum, avant leur incarcération et ce «même en cas d’appel», fait savoir Le Parisien.

«Le procureur devrait ensuite saisir le juge des enfants pour décider de leur avenir, indique le quotidien : les confier à un tiers de la famille ou bien à l’Aide sociale à l’enfance ou en famille d’accueil s’il estime qu’aucun membre de la famille ne peut les prendre en charge. Généralement, le juge des enfants et l’ASE font en sorte que les membres d’une fratrie restent ensemble». Toutefois, il est important de préciser que seul Swan est mineur.

une arnaque à l'amour entre 2010 et 2014

Sophie Fantasy (Gaëlle Burlot) et son mari Gregory Thonet ont été condamnés à cinq ans de prison dont dix-huit mois avec sursis – soit trois ans et demi de prison ferme – et à 100.000 euros d'amende pour des faits d'escroquerie en bande organisée, abus de faiblesse et de biens sociaux et même harcèlement moral entre 2010 et 2014, alors qu'ils travaillaient pour Eurochallenges, une agence de courtage matrimoniale créée en 1996 à Lyon par Anne-Marie Muser, la mère de Grégory Thonet.

Dans cette affaire, le couple a été jugé avec 13 autres prévenus, tous anciens salariés d'Eurochallenges et dont certains sont également des membres de la même famille. Tous ont été reconnus coupables et condamnés à des peines allant de trois à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis. A la tête de l'entreprise, Anne-Marie Muser a quant à elle été condamnée à cinq ans de prison dont trois avec sursis et 20.000 euros d’amende.

Ensemble, ils ont escroqué pas moins de 340 clients malheureux, qui s'étaient présentés à eux dans l'espoir de trouver l'amour. En faisant appel à l'agence Eurochallenges, ils pensaient être présentés à des jeunes femmes originaires d'Europe de l'Est, d'Afrique et d'Asie. Une promesse qui est tombée à l'eau pour plus de 300 d'entre eux.