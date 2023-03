Harry et Meghan : leur fille Lilibet baptisée et officiellement appelée «princesse»

Le prince Harry et Meghan Markle ont ce 3 mars fait baptiser leur fille à Los Angeles, a confirmé un représentant du couple auprès du magazine People. Le magazine relève également que les Sussex ont pour la première fois parlé de leur fille en utilisant le titre de «princesse».

Alors qu’Archie, leur premier enfant, avait été baptisé en 2019 dans la chapelle privée du château de Windsor, la cérémonie de baptême de Lilibet a eu lieu à Montecito. Le prince Harry et Meghan Markle ont en effet baptisé leur fille ce 3 mars au sein de leur propriété californienne, a fait savoir People. «Je peux confirmer que la princesse Lilibet Diana a été baptisée le vendredi 3 mars par l'archevêque de Los Angeles, le révérend John Taylor.», a indiqué un porte-parole du couple contacté par le site américain.

Les observateurs de la famille royale ont noté que c’est la première fois que le mot «princesse» a été publiquement utilisé par les Sussex pour désigner leur fille Lilibet. En vertu du règlement édicté en 1917 par George V, Archie, trois ans, et sa sœur Lilibet, qui aura 2 ans le 4 juin prochain, sont devenus prince et princesse du Royaume-Uni au moment de l’accession au trône de leur grand-père Charles III, le 8 septembre 2022. Les enfants ne pourront en revanche pas se faire appeler Son Altesse Royale, un prédicat honorifique qui n’est plus utilisé pour leur père le prince Harry, depuis qu’il s’est affranchi de ses obligations royales.

It's fascinating that #PrinceHarry and #Meghan's spokesman is using the title 'Princess' for #Lilibet. My understanding was that #KingCharles needed to issue Letters Patent before they were allowed to do so. Has His Majesty done this? #royal Via @people https://t.co/7k4OUYnFTC — Richard Eden (@richardaeden) March 8, 2023

Les tensions entre Charles III et son fils y seraient-elles pour quelque chose ? Le souverain n’avait jusqu'à ce jeudi 9 mars pas officiellement conféré les titres de prince et de princesse à Archie et Lilibet. Respectivement sixième et septième dans l'ordre de succession au trône, le site officiel les présentait en effet encore comme Master Archie Mountbatten-Windsor et Miss Lilibet Mountbatten-Windsor. Ils sont désormais officiellement appelés Prince Archie of Sussex et Princess Lilibet of Sussex.

Selon le Telegraph, Harry et Meghan ont décidé d’utiliser publiquement les titres de prince et de princesse, mais souhaitent laisser la liberté à leurs enfants de décider par eux-mêmes plus tard quel degré d’engagement ils souhaitent vis-à-vis de la famille royale. La cérémonie du baptême de Lilibet se serait déroulée avec seulement une vingtaine de convives dont la mère de Meghan, Doria Ragland, et le parrain de la petite fille, l'acteur Tyler Perry.

Une fête informelle aurait suivi. Il se murmure qu’une invitation au roi Charles, à la reine Camilla, au prince William et à Kate avait été envoyée, mais aucun membre de la famille royale n’aurait fait le déplacement.