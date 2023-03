Sharon Stone confie avoir perdu la garde de son fils adoptif à cause de «Basic Instinct»

Le film «Basic Instinct» et sa scène culte de nu a coûté à l'époque à l'actrice Sharon Stone la garde de son fils, a-t-elle confiée dans une interview au podcast «Table for Two».

Une triste révélation. La star de 64 ans est revenue sur les dommages collatéraux provoqués par le long métrage «Basic Instinct» dans sa vie privée, à l’occasion d’une interview accordée au podcast «Table for Two». Car si ce thriller sulfureux a propulsé sa carrière sur fond de parfum de scandale lors de sa sortie en 1992, que l'artiste n'a d'ailleurs pas bien vécu, il a eu un impact douze ans plus tard lors de son divorce avec le journaliste Phil Bronstein, a fait savoir la star citée par Variety. «J'ai perdu la garde de mon enfant», a ainsi expliqué l’actrice, qui en 2000 avait adopté un petit garçon avec son ex-mari.

Revenant sur ce qu’elle appelle un «abus du système», elle a expliqué que le juge avait demandé à son fils : «Savez-vous que votre mère fait des films pornographiques?» et de poursuivre : «Comment étais-je considérée comme type de parent, juste parce que j'ai fait ce film.» «Aujourd’hui, les gens se promènent sans vêtements du tout à la télévision et vous m’avez vu nue peut-être 16 secondes et j'ai perdu la garde de mon enfant», insiste-t-elle. Un drame pour l’actrice qui explique, émue, avoir eu «le cœur brisé».

Après ce divorce en 2004, son ex-mari Phil Bronstein a obtenu en 2008 la garde de leur fils Roan Joseph, Sharon Stone n'ayant, de son côté, obtenu qu'un droit de visite, selon le magazine Gala. Bien qu'élevé par son père, le jeune homme aujourd'hui âgé de 22 ans est proche de sa célèbre maman, au point d'avoir lancé en 2019 des démarches pour porter également le nom de Stone, comme ses deux autres demi-frères. L'actrice, qui n'a pas pu avoir d'enfant naturellement, est en effet la mère de deux autres garçons qu'elle a adopté seule : Laird Vonne Stone, né en 2005 et Quinn Kelly Stone, né un an plus tard.