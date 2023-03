Tigers Woods : son ex-compagne lui réclame 30 millions de dollars pour l'avoir mise à la porte

TMZ Sports rapporte que l’ex-compagne de Tiger Woods, Erica Herman, a décidé de poursuivre le golfeur en justice pour l’avoir mise à la porte. Elle réclame 30 millions de dollars.

Un changement de serrures qui pourrait coûter cher. Tiger Woods aurait totalement empêché son ex Erica Herman de franchir la porte de leur domicile au moment de leur rupture, a ce mercredi rapporté TMZ Sports. Le site explique que la séparation du couple, qui vivait ensemble dans la maison de Hobe Sound, en Floride, depuis six ans, remonte à l’automne dernier. Erica Herman avance qu’elle n'a pas payé de loyer durant ces six années, mais a rendu de «précieux services» à Tiger. Un échange qui n’a pas donné lieu à un contrat écrit, mais «un contrat de location oral» dans lequel il était convenu qu’elle pourrait rester vivre cinq ans de plus dans la propriété en cas de séparation.

Une rupture organisée en amont

Concernant la manière avec laquelle Tiger Woods l’aurait mise à la porte, elle explique que c’est le personnel du golfeur qui l’a engagée à partir en vacances pour quelques jours et l’a conduite à l’aéroport, où il lui a alors été signalé qu’elle ne pourrait plus revenir. Le golfeur s'était même assuré d'avoir changé les serrures. Erica Herman indique qu’un avocat du sportif l’attendait à l’aéroport, chargé de régler tout problème juridique qui pourrait se présenter. La jeune femme affirme en outre que 40.000 dollars lui appartenant ne lui ont jamais été rendus.

Bien que Tiger Woods soit le propriétaire officiel de la maison dans laquelle ils ont vécu ensemble, elle a décidé de porter l’affaire devant la justice et réclame 30 millions de dollars, arguant que la somme correspond à la valeur locative des cinq années où elle devait continuer de rester y séjourner.

TMZ Sports précise que l’équipe juridique de tiger Woods réfute l’existence d’un tel accord oral.