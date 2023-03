«C'est horrible» : le youtubeur Néo veut rétablir la vérité sur lui, son frère Swan, et ses parents condamnés à 3 ans de prison

Non, il ne s’est jamais fait exploiter par ses parents pour la chaîne Swan et Néo et, non, sa mère ne fait pas semblant d’être malade pour échapper à la prison… Le Youtubeur Néo met les points sur les i dans une longue vidéo.

«C’est horrible». Dans une vidéo postée sur Youtube ce 13 mars, le fils de Sophie Fantasy et Greg Inside, créateurs de la chaîne Swan et Néo, revient sur la condamnation de ses parents pour escroquerie, et ses conséquences sur sa vie et celle de son petit frère Swan.

Il tient aussi plus que tout à dire haut et fort que les rumeurs qui circulent actuellement affirmant que leurs parents les ont exploité pour les besoins de la chaîne YouTube Swan et Néo, très populaire auprès des enfants, est totalement sans fondement.

«Savoir que ses parents vont sûrement aller en taule, c'est un choc. On est une famille unie, qui s'aime énormément, et d'être séparés comme ça, c'est cruel», a d'abord expliqué Néo. «Dans quelques jours, je vais passer le bac et j’ai envie de les rendre fiers. C’est beaucoup trop de choses pour moi (…) J'essaie de faire avec, je m’accroche», affirme le jeune homme, en colère d’entendre des fake news à son sujet. «La chaine Swan et Néo n'est pas liée à cette affaire», a martelé le youtubeur qui vient d'avoir 18 ans.

Une reprise en main de la chaîne

«Je ne me suis jamais fait exploiter, mon frère non plus. On n'a jamais été contraints, on a toujours fait les choses avec plaisir. On est là pour se faire kiffer et vous faire kiffer en vous apportant du bonheur (…) Ma parole devrait être plus importante que la parole d'un connard sur les réseaux sociaux», s'agace-t-il.

«J’ai récupéré toutes les chaînes : tout m’appartient, c’est moi qui reprends le flambeau», a-t-il par la suite précisé. «Mes parents sont au fond du trou, ils n’ont plus rien. Ils m’ont tout laissé comme c’était prévu.»

Quant à la rumeur qui voudrait que sa maman fasse semblant d’être malade pour échapper à son incarcération, il est catégorique. «On aimerait bien que ce soit un mensonge. Franchement voir ma mère en pleine forme, ça me ferait plaisir effectivement. Mais malheureusement, ce n’est pas le cas. Ma mère a une maladie auto-immune incurable, très compliquée à gérer. C’est une spondylarthrite ankylosante», détaille-t-il.

Sur ce que va devenir son frère pendant que ses parents purgeront leur peine de trois ans et demi de prison, il indique : «Je vais tout faire pour le préserver. Mais il faut savoir qu'on ne sera jamais séparés, jamais, je n'abandonnerai Swan. À son âge, je ne veux pas lui faire subir un traumatisme».

Pour l’heure, la chaîne Swan et Néo (6,16 millions d’abonnés) est mise sur pause annonce-t-il, mais il fait savoir qu’il publiera encore des vidéos - principalement de gaming - sur sa chaîne Néo the One (plus de 2,28 millions d’abonnés).

Les parents de Néo et de Swan, Sophie Fantasy et son mari - Gaëlle Burlot et Grégory Thonet de leurs vrais noms - ont ce lundi 7 mars été condamnés à cinq ans de prison, dont trois ans et demi fermes, ainsi qu'à 100.000 euros d'amende. Le couple a été déclaré coupable d'escroquerie en bande organisée, abus de faiblesse et harcèlement moral, pour leurs activités, entre 2010 et 2014, dans le cadre d'une agence matrimoniale jugée frauduleuse.