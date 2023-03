«J’ai supporté tellement de conneries» : Shakira cash sur sa relation avec Gerard Piqué

Invitée du Tonight Show, Shakira a évoqué sa séparation avec Gerard Piqué. Trompée par le footballeur, l'interprète de «Hips Don't Lie» confie avoir vécu une «année très difficile», et assure que sa «revenge song» profite à toutes les fans confrontées aux mêmes difficultés.

Quand Shakira a découvert que son compagnon et père de ses deux enfants la trompait avec une jeune femme de 23 ans qui s’invitait sous son prore toit lors de ses absences, elle a vu rouge.

Un an après le choc de cette découverte, elle accuse encore le coup, a-t-elle confié à Jimmy Fallon lors de son passage ce vendredi dans le Tonight Show, où elle a aussi évoqué sa «revenge song» BZRP Music Session #53, dans laquelle elle attaque frontalement Gérard Piqué.

«J'ai eu une année très difficile après ma séparation, et écrire cette chanson a été très important pour moi. C'est un moyen sain de canaliser mes émotions [...] J'ai une communauté de femmes qui a vécu les mêmes choses que moi, qui pense comme moi, qui ressent ce que je ressens, qui a dû supporter tant de conneries comme moi», a expliqué la chanteuse.

Une chanson comme un hymne

Pour rappel, Shakira se compare dans ce titre à la nouvelle compagne de son ex, Clara Chia Marti, âgée de 23 ans, soupçonnée d’être la personne avec qui il l’a trompée : «Tu as échangé une Ferrari pour une Twingo. Tu as échangé une Rolex pour une Casio (...) Beaucoup d'heures à la salle de sport, mais tu devrais aussi exercer ton cerveau», y entonne-t-elle.

«J'ai écrit cette chanson pour moi, mais j'ai aussi le sentiment qu'elle était destinée à tant de femmes qui avaient besoin d'une tribune et d'une voix pour les représenter à bien des égards», a ajouté Shakira au micro de Jimmy Fallon.

Elle a fait savoir que c'était son fils Milan, âgé de 10 ans, qui lui avait suggéré d'enregistrer avec le producteur argentin Bizarrap. «Il m'a dit ‘tu dois faire quelque chose avec Bizarrap, c'est le dieu argentin’», a-t-elle raconté.

«Mes chansons sont la meilleure thérapie, elles sont plus efficaces qu'une séance chez un psychologue ou un psychanalyste», avait déjà déclaré la star colombienne, lors de sa première interview depuis la sortie de son single. «Je crois que je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui sans cette chanson, sans la possibilité de m'exprimer, de réfléchir à la douleur», avait ajouté Shakira.

«J'ai cru à cette histoire, qu’une femme avait besoin d’un homme pour se compléter. J'avais aussi ce rêve d’une famille où les enfants avaient un papa et une maman sous le même toit», avait-elle aussi expliqué. «J'ai toujours été émotionnellement assez dépendante des hommes, je suis tombée amoureuse de l’amour. […] Aujourd'hui, je me suffis à moi-même.»

Shakira et l'ex-footballeur de 36 ans avaient annoncé en juin leur séparation après des rumeurs d’infidélité, mettant fin à plus d'une décennie de vie commune au cours de laquelle ils ont eu deux enfants, Milan et Sasha.

Gerard Piqué vit depuis au grand jour son histoire d’amour avec sa nouvelle petite-amie, Clara Chia Marti, une étudiante en relations publiques qui le mène par le bout du nez comme il l’a expliqué lui-même, confiant qu’elle décidait pour lui de ses tenues vestimentaires.