«Je ne vais pas bien du tout» : Jane Birkin donne de ses nouvelles après l'annulation de son concert

Contrainte d'annuler les dernières dates de sa tournée après s'être brisé l'omoplate, Jane Birkin, qui suscite l’inquiétude depuis qu’elle est récemment apparue diminuée physiquement, s'était confiée il y a quelques jours au sujet de son état de santé dans les colonnes du Télégramme.

«Je ne vais pas bien du tout, je me suis cassé l’omoplate et j’ai très mal», a déclaré Jane Birkin dans les colonnes du Télégramme ce mercredi 1er mars 2023 alors que venait d’être annoncée l’annulation de son concert prénvu le 2 mars à à Plougastel-Daoulas.

En janvier 2023, alors qu’elle devait se produire sur la scène de l’Opéra Comédie de Montpellier, Jane Birkin avait déjà dû annuler un concert. «Une nouvelle date sera proposée à l’automne 2023», avait précisé l’organisateur.

Apparue «diminuée» le 24 février dernier au côté de sa fille Charlotte Gainsbourg lors de la 40e cérémonie des César, comme s'en étaient émus de nombreux téléspectateurs, puis quelques jours plus tard auprès de Patrick Bruel lors du concert des Enfoirés diffusée le 3 mars, l’état de santé de la chanteuse de 76 ans inquiète de plus en plus ses fans. «C'est assez touchant de voir Jane Birkin pas au mieux de sa forme... mais quand même là», avait notamment écrit un internaute.

L'inquiétude est d'autant plus grande que ce n'est pas la première fois que Jane Birkin est contrainte d'annuler l'un de ses engagements pour raisons médicales. Pour rappel, la chanteuse avait déjà dû renoncer à remonter sur scène en 2021, après avoir été victime d'un AVC.

Un proche qui s’était confié à Gala avait imputé cet accident vasculaire au stress : «Il est évident que cet AVC est lié au stress engendré par la tournée, par toute l’énergie qu’elle met à défendre le film de Charlotte», avait-il avancé.



Fin décembre 2021, l'ancienne compagne de Serge Gainsbourg avait évoqué ce problème de santé. Elle avait confié au micro de RTL : «J’avais eu un terrible mal de tête pendant que je faisais la promotion du film de Charlotte (le documentaire «Jane par Charlotte», ndlr)».

Deux fois longuement hospitalisée pour leucémie

En janvier 2022, l’interprète de «Di Doo Dah» s’était confiée au Parisien à propos de sa période de convalescence. «Les soins intensifs, je connais par cœur», avait-elle déclaré, avant remercier les soignants. «Les hôpitaux publics français sont géniaux, les infirmières adorables». Avant cet AVC, Jane Birkin avait déjà connu d’autres graves problèmes de santé. Elle était d’abord restée deux ans à l’hôpital à partir de 1998 pour soigner une leucémie. La maladie avait ensuite refait surface en 2013.

«Les docteurs m’ont sortie de la maladie, ce fut aussi une forme de réveil», avait-elle déclaré dans les colonnes de Paris Match en 2017. Pour combattre cette leucémie, Jane Birkin avait été hospitalisée pendant dix-huit mois. A l’époque, ses trois filles lui avaient été d’un grand soutien. «Notre complicité était tellement tendre et drôle. On peut tout faire quand on est en bonne compagnie», avait-elle dit.



Comme si le sort s’acharnait, la chanteuse avait malheureusement dû ensuite affronter la peine infinie de la perte de sa fille Kate Barry (née de son union avec le compositeur britannique John Barry), décédée en 2013. Une épouvantable épreuve, douloureuse pour la chanteuse qui n’est par la suite pas apparue en public pendant deux ans.

Dans une interview au Soir Mag en 2022, Jane Birkin avait dit regretter de ne pas être morte «la première». «En toute lâcheté, j'aurais bien aimé ça. C'est pour ça que d'être devenue une survivante, c'est dégoûtant. Les gens disent de vous : ‘Elle est increvable’ et vous avez l'impression d'être une sorte de monstre sur un radeau.»

L’icône des années 1980 peut aujourd’hui toujours compter sur l’amour de Charlotte Gainsbourg et de Lou Doillon, sa fille née de sa relation avec le réalisateur Jacques Doillon. Un soutien d’importance pour son rétablissement. Pour l’heure, ses concerts le 21 mars à l’Olympia, et le 22 juin à la Cigale sont toujours programmés.