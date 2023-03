Megan Fox est apparue sans sa bague de fiançailles, renforçant les rumeurs de séparation avec Machine Gun Kelly

Megan Fox a assisté à la soirée organisée par Vanity Fair après la cérémonie des Oscars, où elle est apparue sans la bague de fiançailles offerte par Machine Gun Kelly. Un détail qui ne fait que renforcer les rumeurs de séparation.

Une soirée en solo. Prise en photo par Cibelle Levi à l’entrée de la soirée organisée par Vanity Fair après la cérémonie des Oscars, dans la nuit de dimanche à lundi, à Los Angeles, Megan Fox s'est présentée sans sa bague de fiançailles offerte par Machine Gun Kelly, son compagnon depuis juin 2020, qu'elle soupçonne d’infidélité.

Selon le site people américain Page Six, la comédienne a été aperçue en train de s’amuser lors de la soirée, dansant sur la piste, et sirotant quelques verres. Elle aurait passé la plupart de son temps en compagnie de l’acteur Boah Centineo (Black Adam), son agent Chuck James, ainsi que trois de ses amies. Bien évidemment, l’absence de sa bague a alimenté les rumeurs, qui annoncent une rupture imminente pour le couple.

Une thérapie quotidienne

Si la relation entre Megan Fox et Machine Gun Kelly est réputée pour connaître des hauts et des bas, la possible infidélité du musicien (avec la guitariste de son groupe Sophie Lloyd, selon les rumeurs) aurait été le coup de grâce pour l’actrice, qui a récemment désactivé son compte Instagram après y avoir posté des messages étranges, et effacé toutes les photos de son fiancé.

Selon les déclarations d’une source au site américain People, les fiançailles ne seraient pas officiellement rompues, malgré le fait que Megan Fox ne porte plus sa bague. Le site Page Six affirme pour sa part que le couple suivrait actuellement une thérapie. «Ils discutent tous les jours avec un thérapeute via Zoom. Megan pense qu’ils doivent donner sa chance à la thérapie avant de prendre une décision permanente», indique une source.