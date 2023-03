Bruce Willis «incapable de tenir une conversation» et de «reconnaître sa mère» : l'état de santé de l'acteur se dégrade rapidement

L’état de santé de Bruce Willis se serait dégradé au point qu’il ne puisse plus tenir une conversation. Sa mère ne serait plus certaine qu’il la reconnaisse.

La maladie de Bruce Willis progresse inexorablement. Selon les déclarations au tabloïd allemand Bild de Wifried Gliem, qui se présente comme un cousin de l’acteur, son état se détériore de jour en jour.

Wilfried Gliem affirme que les mouvements de la star de «Piège de Cristal» «sont très ralentis, avec une agressivité constante. Il n’est plus capable de tenir une conversation normale. Ce comportement est typique des patients qui souffrent de la même affection», a-t-il expliqué. La mère de l’acteur, Marlène Willis, ne serait quant à elle pas certaine que son fils sache encore qui elle est.

La famille de Bruce Willis avait d’abord annoncé en mars 2022 qu’il souffrait d’aphasie, un trouble du langage le contraignant à mettre un terme à sa carrière, puis le diagnostic a été affiné par les médecins, et ses proches ont, en février dernier, fait savoir qu’il souffrait en réalité de démence fronto-temporale.

Une demande de discrétion

«Aujourd’hui, il n’existe aucun traitement pour cette maladie, une réalité qui, nous l’espérons, pourra changer dans les années à venir», ont déclaré son épouse Emma Heming Willis, ainsi que son ex-femme, l’actrice Demi Moore, et leurs filles Rumer, Scout, Tallulah, Mabel et Evelyn. «Au fur et à mesure que l’état de Bruce évolue, nous espérons que les médias s’efforceront d’attirer l’attention sur cette maladie, qui nécessite beaucoup plus de sensibilisation et de recherche», ont-elles ajouté.

La démence fronto-temporale est une maladie neurodégénérative incurable qui touche les neurones du cerveau des lobes frontaux et temporaux, et apparaît généralement chez des personnes âgées entre 40 et 65 ans. Elle partage beaucoup de symptômes avec la maladie d’Alzheimer. Les personnes atteintes de DFT peuvent notamment souffrir de troubles de la mémoire et du langage, des changements de comportement, et des difficultés à se mouvoir.