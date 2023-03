Justin Bieber : le chanteur donne de ses nouvelles après la paralysie de plusieurs mois de son visage

Après avoir dû stopper sa tournée mondiale il y a neuf mois en raison d’un problème de santé qui occasionnait notamment la paralysie de la moitié de son visage, le chanteur Justin Bieber a ce 16 mars donné de ses nouvelles sur Instagram.

Le sourire est de nouveau sur ses lèvres. Justin Bieber a ce jeudi 16 mars posté en story une vidéo de lui montrant qu’il avait recouvré la mobilité de son visage.

Il y a neuf mois, le chanteur avait dû renoncer à sa tournée mondiale pour raisons de santé. Il avait annoncé souffrir du syndrome de Ramsay-Hunt qui peut, entre autres maux, occasionner une paralysie faciale.

“Wait for It…” with Tems’ Ice T in the background - Justin Bieber via IG Story





Was it just the smile or is there something else to wait for ? pic.twitter.com/5bwXOuSyJt

— TEMS SZN (@temsszn) March 15, 2023