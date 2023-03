Bad Bunny : le chanteur est attaqué en justice par son ex qui lui réclame 40 millions de dollars

L'ex petite-amie de Bad Bunny a intenté une action en justice contre lui. Elle réclame 40 millions de dollars (environ 37,3 millions d'euros) au chanteur qu’elle accuse d’avoir utilisé sa voix dans deux titres, sans sa permission.

Bad Bunny a-t-il volé la voix de son ancienne petite-amie ? La justice va devoir trancher. Carliz De La Cruz Hernández a déposé plainte contre le chanteur. Elle réclame 40 millions de dollars pour l'utilisation sans son consentement d'un enregistrement de sa voix.

L’enregistrement en question, dans lequel la jeune femme susurre «Bad Bunny, Baby», apparaît dans la chanson «Pa Ti», qui compte plus de 355 millions de vues sur YouTube et plus de 235 millions d’écoutes sur Spotify. Il a également été utilisé dans la chanson «Dos Mil 16», qui compte plus de 60 millions de vues sur YouTube et 280 millions d’écoutes sur Spotify, rapporte Pitchfork.

Selon NotiCel et AP, la plainte, déposée en mars devant un tribunal portoricain, indique que la «voix distinctive» de De La Cruz a été utilisée sans son consentement, non seulement pour des chansons, mais aussi pour la promotion des disques et des concerts dans le monde entier, ainsi qu'à la télévision, à la radio, sur les réseaux sociaux et sur les plates-formes musicales.

Depuis la jeune femme ne pourrait plus fréquenter un lieu public sans qu’on ne lui parle de «Bad Bunny, Baby», ce qui l’«angoisse, l’intimide, la dépasse et la rend anxieuse», est-il indiqué selon les propos repris par le Guardian. Noah Kamil Assad Byrne, manager de Bad Bunny - de son vrai nom Benito Martínez Ocasio - est également poursuivi.

En couple de 2011 à 2017

De La Cruz et Martínez se seraient pour la première fois fréquentés en 2011. Un an plus tard, ils auraient commencé à étudier à l'Université de Porto Rico tout en travaillant dans une épicerie voisine. Toujours selon NotiCel et AP, il est expliqué dans la plainte que pendant cette période, le chanteur créait constamment des chansons et des rythmes et demandait l'avis de De La Cruz, qui était également chargée de planifier ses fêtes et de gérer les factures et les contrats. Alors qu’ils devaient se marier en 2016, leur relation aurait connu son terme définitif en 2017.

L’expression «Bad Bunny, Baby» reprise dans les chansons avec la voix de De la Cruz serait née en 2015. L’artiste lui aurait demandé de s'enregistrer en la disant. Elle rapporte l'avoir fait dans une salle de bain un jour alors qu'elle séjournait chez un ami parce que c'était là où il y avait le moins de bruit, puis de l'avoir envoyée à Bad Bunny.

Un représentant de Bad Bunny lui aurait en 2022 proposé 2.000 dollars pour en acquérir les droits. Mais aucun accord n’aurait été conclu affirme la jeune femme.

Les représentants du chanteur portoricain, notamment lauréat en février dernier d’un Grammy pour le meilleur album de musique urbaine et désormais en couple avec Kendall Jenner, n’ont pour l’heure pas fait de commentaires.