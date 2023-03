«C'est passionnant de vivre avec elle» : la tendre déclaration d’amour de Philippe Katerine à Julie Depardieu

Invité dans l’émission En Aparté sur Canal+ diffusée ce mercredi 22 mars, le chanteur et comédien Philippe Katerine en a profité pour faire une belle déclaration d’amour à sa compagne Julie Depardieu.

Leur grande différence de personnalité fait le ciment de leur relation. Philippe Katerine a évoqué son histoire d’amour avec Julie Depardieu lors de son passage, ce mercredi soir, dans l’émission de Canal+ En Aparté.

«Il y a eu une rencontre fondamentale pour moi, que j'ai nommée Julie Depardieu, que je découvre chaque jour, il faut le dire, sous un nouvel aspect», a déclaré amoureusement le chanteur et comédien. Quand l’animatrice a souhaité savoir si l’actrice était dans la vie comme elle se l’imaginait c’est-à-dire «plutôt démonstrative et hyper active», et lui plutôt «posé et intérieur», Philippe Katerine a confirmé ces grands traits de caractère très divergents.

«C'est vrai que quand je dis que je n'ai pas fini de la découvrir, c'est tous les jours, c'est des nouvelles infos. C'est comme une page qui se tourne d'un roman. On a envie de savoir ce qui va se passer après», a-t-il confié avec tendresse. «C'est tout à fait passionnant de vivre avec elle. C'est vrai qu'on est très, très différents», a-t-il encore souligné avant d’ajouter qu'il n'aimerait de toute façon pas «faire l'amour avec un miroir.»

Une histoire improbable

Le jour de leur première rencontre ce ne fût d’ailleurs pas du tout une évidence entre eux, comme l’avait raconté Julie Depardieu à Paris Match. «On s'est connus en 2008 pendant un shooting pour un magazine. Durant l'entretien croisé, interminable, on n'était d'accord sur rien. C'était impossible que Philippe Katerine m'apprécie», se disait-elle alors. «Il était en couple et moi je n'étais pas prête, je venais de perdre mon frère. (Guillaume Depardieu, ndlr). Il a fallu attendre 2010 pour que cela se concrétise», avait-elle précisé.

C’est cette année-là que l’actrice a, à l’occasion du tournage du film «Je suis un No man's land» dans lequel ils tournaient tous les deux, appris à sa grande «surprise», qu’en réalité Philippe Katerine «l’adorait». Depuis, et pour visiblement le grand bonheur du loufoque interprète de «Louxor, j’adore», c’est elle qui ne cesse de le surprendre au quotidien.