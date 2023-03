Jean Dujardin : l’acteur révèle que regarder «Un gars, une fille» l’«exaspère»

Jean Dujardin a révélé pourquoi il ne supportait plus de regarder «Un gars, une fille», la série humoristique qui l’a fait connaître au début des années 2000.

La nostalgie, très peu pour lui. Invité ce mardi 21 mars de «La Scène Culture» sur France Bleu à l'occasion de la sortie de son nouveau film «Sur les chemins noirs», Jean Dujardin a expliqué pourquoi il ne pouvait absolument pas regarder «Un gars, une fille», la série qui l'a rendu célèbre avec son ex-épouse Alexandra Lamy.

L’acteur oscarisé a expliqué qu'il «changeait de chaîne» quand il tombait sur une rediffusion. «Je me trouve tubulaire. J'ai l'impression d'avoir 12 ans, je m'exaspère !», a déclaré le compagnon de Nathalie Péchalat lors de son passage dans l’émission «La Scène Culture» sur France Bleu où il est venu faire la promotion de son nouveau film «Sur les chemins noirs».

S’il concède nourrir une forme de tendresse pour celui qu’il était à l'époque, pas question pour lui de revoir ne serait-ce qu’un des 438 épisodes de la sitcom arrêtée il y a vingt ans. «Au fond, je sais que c'est un jeune acteur sympathique qui a envie de plaire, mais ça m'agace un peu», souligne-t-il.

Un sentiment que ne partagent pas les téléspectateurs. L’humour de la série qui s’amusait des petites contrariétés de la vie quotidienne du jeune (vrai-faux) couple que formaient Alexandra et Jean alias Chouchou et Loulou, n’a (quant à lui) pas pris une ride, et les fans ne boudent pas leur plaisir de pouvoir (re)voir des épisodes chaque jour sur NRJ12 mais aussi sur de nombreuses plates-formes de streaming.