Jonathan Majors : l'acteur de Creed 3 arrêté pour violences domestiques

Jonathan Majors, nouvelle figure de l'univers Marvel après ses apparitions dans Loki et Ant-Man 3, a été arrêté ce samedi 25 mars à New-York. L'acteur, à l'affiche de Creed 3, est accusé d'avoir agressé une femme lors d'une dispute conjugale.

Quand la fiction rattrape la réalité. L'acteur Jonathan Majors, apparu dans Loki et Ant-Man 3 de l'univers Marvel, a été accusé de violences par une femme de 30 ans lors d'une dispute conjugale survenue samedi à New York.

Selon The Hollywood Reporter, les forces de l'ordre ont répondu à un appel au 911 concernant une dispute dans un appartement. La jeune femme a été conduite à l'hôpital. Elle aurait subi des blessures légères à la tête et au cou.

Étoile montante d'Hollywood

L'acteur américain a été placé en garde à vue «sans incident», selon le communiqué de la police, pour strangulation, agression et harcèlement. Selon son porte-parole, l'acteur «n'a rien fait de mal, nous sommes impatients de pouvoir l'innocenter et clarifier tout ça». Jonathan Majors est, depuis, sorti de détention.

Cet événement survient alors que Jonathan Majors, révélé par Lovecraft Country, Les Sept de Chicago et Da 5 Bloods, commence à s'imposer comme l'un des nouveaux talents hollywoodiens à suivre. Il a également été aperçu dans le western The Harder They Fall et le film de guerre Devotion. Le 13 mars dernier, il avait remis l'Oscar de la Meilleure photographie accompagné de Michael B. Jordan, personnage principal dans le film Creed 3.