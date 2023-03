Hailey Bieber remercie Selena Gomez d'avoir essayé de calmer la rage de ses fans

Hailey Bieber a pris le temps de remercier Selena Gomez après que celle-ci ait demandé une nouvelle fois à ses fans d’arrêter de lui envoyer des menaces de mort, via un message posté sur Instagram.

La tension ne redescend pas. En février dernier, Hailey Bieber avait été soupçonnée par les fans de Selena Gomez de s’être moquée ouvertement du physique de la star de la série «Only murders in the building» (de ses sourcils précisément), dans une vidéo postée sur Instagram, sur laquelle elle apparaissait en compagnie de Kendall Jenner et d’une autre amie. Si elle a démenti publiquement le fait que son message visait Selena Gomez, les fans de cette dernière – qui s’en étaient déjà pris à Hailey Bieber par le passé après qu’elle se soit mise en couple avec Justin Bieber, l’ex de la chanteuse – n’ont pas hésité à l’attaquer sur les réseaux sociaux. Certains lui adressant des menaces de mort.

Face à un tel déchainement de haine, Selena Gomez a décidé de prendre les choses en main en leur demandant publiquement de cesser leurs menaces. «Ce n’est pas ce pourquoi je me bats. Personne ne devrait être la cible de harcèlement et de message haineux», a-t-elle notamment déclaré. Une démarche saluée dans la foulée par Hailey Bieber sur Instagram.

© capture Instagram / Hailey Bieber



«Je veux remercier Selena Gomez d’avoir parlé, et elle et moi avons discuté ces dernières semaines de la manière dont nous pouvions dépasser ces histoires entre nous. Ces dernières semaines ont été très difficiles pour toutes les personnes impliquées, des millions de personnes sont témoins de tellement de haine autour de ça et c’est très blessant», peut-on lire, précisant que ses propos ont été sorti de leur contexte. Elle a également promis de faire plus attention à ses propos à l’avenir afin d’éviter toute confusion.