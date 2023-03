Jonathan Majors arrêté pour l'agression d'une femme à New York, son avocate affirme son innocence

L’acteur Jonathan Majors a été arrêté pour «violence domestique», ce samedi, à New York après avoir été accusé d’étranglement, d’agression et de harcèlement par une femme. Des accusations totalement infondées selon l’avocate du comédien.

Une affaire très sérieuse. L’acteur Jonathan Majors, qui est actuellement au générique de «Creed III» et de «Ant-Man et la Guêpe : Quantumania», a été arrêté ce samedi à New York après avoir été accusé d’étranglement, d’agression et de harcèlement par une femme de 30 ans. Quelques heures après son arrestation, son avocate, Priya Chaudhry, a affirmé que le comédien de 33 ans était innocent des faits qui lui étaient reprochés. Et qu’il était probablement la victime d'une accusation mensongère, citant l’existence de preuves irréfutables attestant de son innocence.

«Jonathan Majors est totalement innocent et est probablement la victime d’une altercation avec une femme qu’il connaît. Nous sommes en train de réunir et de présenter des preuves au procureur afin que les charges soient abandonnées immédiatement. Toutes les preuves montrent que M. Majors est innocent et ne l’a agressé d’aucune manière. Malheureusement, l’incident s’est produit après que cette femme a eu une crise émotionnelle, pour laquelle elle a été hospitalisée hier (samedi, ndlr). La police de New York est tenue de procéder à une arrestation dans cette situation, et c’est l’unique raison pour laquelle M. Majors a été arrêté. Nous attendons l’abandon des charges de manière imminente», peut-on lire dans le communiqué publié par son avocate.

Priya Chaudhry précise également que les preuves prouvant l’innocence de l’acteur impliquent une vidéo de surveillance provenant de la voiture où l’incident s’est déroulé, de témoins visuels, dont le chauffeur et d’autres personnes ayant assisté à la scène, ainsi que deux dépositions rédigées après l’audition de la femme en question. La police de New York a indiqué pour sa part que Jonathan Majors n’a pas résisté au moment de son arrestation, et que la jeune femme présentait des blessures mineures à la tête et au cou avant qu’elle ne soit conduite à l’hôpital où son état est stable. Le comédien est convoqué le 8 mai prochain par le tribunal pour répondre des charges contre lui. Sauf si celles-ci venaient à être abandonnées.