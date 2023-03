Gwyneth Paltrow attaquée en justice : ce qu'ont déclaré ses enfants dans le cadre du procès

Gwyneth Paltrow est attaquée en justice par un homme qui affirme que l'actrice l'a gravement blessé lors d'une collision à skis. Alors que le procès se tient depuis le 21 mars dernier en présence de la star, ses avocats ont, ce mardi, lu aux jurés les dépositions de ses deux enfants Apple et Moses.

«Sous le choc». C’est ainsi qu’Apple et Moses, les enfants de Gwyneth Paltrow, décrivent leur mère après sa collision survenue lors de vacances au ski en famille en 2016, et pour laquelle un homme la traîne en justice.

Le skieur en question, Terry Sanderson, un docteur à la retraite de 76 ans, accuse l’actrice de lui être rentré dedans et de lui avoir causé des lésions cérébrales et quatre côtes cassées. Il réclame plus de 3 millions de dollars de dommages-intérêts à la star oscarisée en 1999 pour son rôle dans «Shakespeare in Love».

Gwyneth Paltrow, qui réfute en bloc cette version des faits, a en retour attaqué le plaignant, arguant que c’était en fait lui qui était arrivé par derrière en la percutant violemment dans le dos. «Je skiais et deux skis sont apparus entre mes skis, écartant mes jambes, puis un corps s'est pressé contre moi et j'ai entendu un grognement très étrange», a déclaré l’actrice qui réclame un dollar symbolique et le remboursement de ses frais de justice. Son avocat a expliqué que la star avait d’abord cru à «une blague» puis à l’action d’«un pervers».

Bien qu'Apple, 18 ans, et Moses, 16 ans, aient été «prêts, disposés et capables» de témoigner en personne au tribunal, la défense a finalement choisi de lire à haute voix au jury les transcriptions de leurs dépositions précédentes compte tenu d'un conflit d'agendu. Les avocats ont, ce mardi, lu les textes afin qu’ils soient admis en preuve.

Moses – qui avait 9 ans au moment de l'accident de ski de sa mère le 26 février 2016 – avait déclaré dans son interrogatoire qu'il avait «brièvement vu la collision» quand elle s'est produite ce jour-là. «J'ai vu ma mère et une personne derrière elle... qui s'était écrasée (…) j'ai entendu ma mère crier après le gars», s'est souvenu le garçon à propos des conséquences immédiates de la collision. «Elle disait quelque chose du genre : «Qu'est-ce que se passe putain. Tu viens de tomber sur moi.» Le magazine People précise que Gwyneth Paltrow s'est lors du premier jour d'audience excusée pour son «mauvais langage» ce jour-là, ajoutant qu'elle était «bouleversée».

Moses a nié avoir demandé l'attention de sa mère pendant qu'ils skiaient, ce qui, selon l'équipe juridique du plaignant, était la raison pour laquelle Paltrow était distraite au moment où ils affirment qu'elle s'est écrasée sur Sanderson.

«Elle était choquée»

Les avocats ont ensuite lu à haute voix la déposition d'Apple. Elle a déclaré qu'elle «n'avait pas vu» la collision se produire mais avait entendu le cri d'une femme derrière elle. «J'ai entendu du bruit mais j'étais plus bas, alors j'ai décidé de continuer à descendre jusqu'au chalet», a-t-elle déclaré. Apple a rapporté ce que sa mère avait dit après les avoir rejoints.

Au déjeuner, «elle nous a dit ce qui s'était passé (…) J'ai remarqué qu'elle avait l'air un peu choquée, et j'ai demandé ce qui s'était passé, et elle a dit : 'Ce connard s'est cogné contre moi. Il m'a foncé dans le dos'. Et je me souviens qu'elle a fait un mouvement en disant qu'il lui avait foncé dans le dos et qu'ils étaient tous les deux tombés. Je me souviens que c'est ce qu'elle a dit».

«Elle était en état de choc», a déclaré Apple. «Elle a décidé après ça qu'elle n'irait pas skier pour le reste de la journée, ce qu'elle ne fait jamais ; elle reste toujours chaussée (pour skier l’après-midi, ndlr). Mais elle a décidé de ne pas le faire parce qu'elle était en état de choc et qu'elle avait un peu mal (…) Je ne l'ai jamais vue vraiment secouée comme ça. Elle était très clairement bouleversée, et elle avait une sorte de douleur... Je me souviens que c'est pourquoi elle est allée au spa pour avoir un massage.»

Nés de ses amours avec le chanteur Chris Martin, Apple et Moses étaient en vacances avec elle ce jour-là pour rencontrer le scénariste, réalisateur et producteur Brad Falchuk («American Horror Story», «Pose»), alors petit ami de Paltrow et maintenant mari, et ses deux enfants.

Gwyneth Paltrow a témoigné qu'il s'agissait d'un «voyage important» pour eux. Elle a ajouté : «C'était la première fois que Brad et moi présentions nos enfants et faisions quelque chose ensemble pour voir si nous pouvions fusionner les familles.» Une rencontre qui restera sûrement gravée dans leurs mémoires pour toute leur vie, comme cette collision de ski qu’ils auraient sûrement préférée oublier.

Diffusées en direct sur des chaînes de télévision américaines et sur Youtube (voir ci-dessus) et suscitant un très grand nombre de réactions sur les réseaux sociaux, les audiences doivent se poursuivre toute la semaine.