L'actrice Melissa Joan Hart raconte avoir aidé les enfants d'une maternelle à échapper à la fusillade de Nashville

L’actrice de la série «Sabrina, l'apprentie sorcière» Melissa Joan Hart a ce mardi posté une vidéo dans laquelle elle explique comment elle a aidé des enfants d’une maternelle à échapper à la tuerie survenue dans une école de Nashville ce lundi 27 mars.

Une expérience déchirante. Dans une vidéo postée sur son compte Instagram ce mardi, la star de «Sabrina l’apprentie sorcière» et maman de trois enfants Melissa Joan Hart raconte comment elle a aidé des enfants à échapper à la fusillade qui a eu lieu ce lundi dans une école de Nashville et coûté la vie à trois adultes et trois enfants.

Melissa Joan Hart, qui vit elle-même à Nashville, a expliqué que ses enfants fréquentaient une école «juste à côté» de la Covenant School où la tragédie a eu lieu. Dans sa vidéo émouvante, elle a confié que ce lundi matin son mari et elle se rendaient à des rendez-vous à l'école – «où heureusement leurs enfants n'étaient pas» - lorsqu'ils ont aidé de jeunes enfants qui tentaient de s'échapper.

«Nous avons aidé une classe d'enfants de maternelle à traverser une autoroute très fréquentée. Ils sortaient des bois, ils essayaient d'échapper à une fusillade dans leur école. Nous avons donc aidé ces tout petits enfants à traverser la route et à amener leurs professeurs là-bas.», a-t-elle expliqué.

Elle a ajouté qu'ils avaient également aidé une mère à retrouver ses enfants. Elle dit avoir attendu un jour avant de poster sa vidéo après le drame, affirmant qu'il était trop difficile de le faire le jour même. Elle a exhorté les gens à prier pour les familles touchées.

Melissa Joan Hart et sa famille avaient déjà été proches du lieu d'une autre fusillade dans une école par le passé. «Nous avons déménagé ici du Connecticut où nous étions à l'école un peu en bas de Sandy Hook, c'est donc notre deuxième expérience avec une fusillade dans une école avec nos enfants à proximité. «Ça suffit», a-t-elle supplié.

Vers 10h13 ce lundi, équipé d’un fusil d’assaut, d’une arme automatique et d’une arme de poing, un ancien élève de Covenant, Audrey Hale, personne âgée de 28 ans née femme selon la police mais se définissant par les pronoms il/lui, a tué trois enfants âgés de 9 ans ainsi qu’une enseignante de 61 ans, la directrice de l'école, 60 ans, et le gardien de l'établissement de 61 ans.

Cette tuerie dans une école de Nashville est déjà la 130e tuerie de masse aux États-Unis depuis le 1er janvier 2023. Le président américain Joe Biden l’a qualifiée de «répugnante». Il a estimé que la violence armée déchirait « l’âme même» des Etats-Unis et appelé à nouveau le Congrès à interdire les fusils d’assaut.

Près d'un Américain adulte sur trois possède au moins une arme à feu. Ces dernières sont devenues ces dernières années la première cause de mortalité des enfants aux Etats-Unis.