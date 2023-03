Football : qui est la femme d’Hervé Renard, nouveau sélectionneur des Bleues ?

Il vient de succéder à Corinne Diacre, en devenant le nouveau sélectionneur de l’équipe de France féminine de football. Mais qui est la femme de ce technicien de 54 ans au parcours atypique ?

Après l’éviction de Corinne Diacre, Hervé Renard a été nommé, ce jeudi 30 mars, sélectionneur de l’équipe de France féminine par la Fédération française de football. Son principal objectif sera de faire briller les Bleues lors de la Coupe du monde 2023 qui se tiendra du 20 juillet au 20 août en Australie et en Nouvelle-Zélande, un an avant les JO de Paris en 2024. Le technicien de 54 ans pourra compter sur le soutien indéfectible de sa femme qui ne cesse par ailleurs de rappeler «la droiture, le franc-parler et la rigueur dans le travail» de son mari.

Papa de trois filles et d’un garçon, nés de précédentes unions, Hervé Renard file le parfait amour avec Viviane Dièye, une femme d’affaires sénégalaise, qu’il aurait rencontrée alors qu’il était sélectionneur de l’équipe du Maroc. Le couple se serait officiellement uni à l’été 2019.

Avant ces noces, Viviane Dièye a connu un drame qui a bouleversé sa vie. Elle est en effet la veuve de Bruno Metsu, footballeur, entraîneur puis sélectionneur qui a emmené les Sénégalais jusqu’en quarts de finale de la Coupe du monde 2002 en Corée du Sud et au Japon. Originaire de Coudekerque-Branche dans le Nord, ce grand sportif est mort le 15 octobre 2013, des suites d’un cancer, à l’âge de 59 ans.