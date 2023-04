Chris Pratt affirme qu'il était «brisé mentalement» avant de rencontrer sa future femme Katherine Schwarzenegger

Invitée de l’émission «The Drew Barrymore Show» ce mardi, Chris Pratt est revenu sur les difficultés qu’il traversait avant sa rencontre avec Katherine Schwarzenegger avec laquelle il s’est marié en 2019.

La lumière au bout du tunnel. Prochainement au générique du film «Les Gardiens de la Galaxie vol. 3», dont la sortie en salles est prévue pour le 3 mai en France, Chris Pratt s’est confié sur la période difficile qu’il a traversé avant de rencontrer sa deuxième épouse, Katherine Schwarzenegger, lors de son passage dans l’émission «The Drew Barrymore Show» ce mardi, sur YouTube. L’interprète de Peter Quill révèle s’être senti «complètement brisé» après son divorce avec Anna Faris en 2018. «Il y a eu ce moment dans ma vie où j’ai vraiment lutté et pendant lequel je me sentais vraiment brisé», confie l’acteur.

«Pour moi, il s’agissait d’entreprendre mon propre voyage vers une force supérieure et de me reposer dessus, et de sentir le besoin de dire ‘S’il vous plaît, sauvez-moi’, et de me sentir sauvé. Et peu de temps après, j’ai rencontré la femme de mes rêves», poursuit celui qui a toujours clamé ouvertement être catholique. Chris Pratt raconte avoir rencontré la fille de l’acteur Arnold Schwarzenegger à l’église. Le couple a entamé une relation peu de temps après, avant leur mariage en juin 2019. «Tout colle parfaitement. C’est comme si vous trouviez la pièce du puzzle qui vous manquait et qui était faite pour combler l’espace pour lequel elle a été conçue», précise-t-il.

Chris Pratt et Katherine Schwarzenegger sont les heureux parents de deux petites filles, Lyla, 2 ans, et Eloïse, 11 mois. Avant cela, le comédien a été marié avec Ana Faris de 2009 à 2018. Il ont eu un fils prénommé Jack, aujourd’hui âgé de 10 ans, ensemble.