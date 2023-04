Emily Ratajkowski laisse entendre qu'elle est toujours en couple avec Harry Styles

Invitée du podcast «Going Mental with Eileen Kelly» le 9 mars dernier, Emily Ratajkowski avait déjà évoqué sa relation avec Harry Styles. Ce qui a permis à la presse people d’estimer qu'ils étaient en couple depuis au moins deux mois.

Le compte est bon. Deux semaines avant que la vidéo de son baiser torride avec Harry Styles à Tokyo n’enflamme la Toile, Emily Ratajkowski était invitée du podcast «Going Mental with Eileen Kelly», dans lequel elle évoquait le «super mec» qu’elle fréquentait.

«Je viens de commencer une relation avec quelqu’un qui est tellement différent. Mais si vous m’aviez parlé il y a quatre semaines, j’aurais été avec quelqu’un, et tout à coup, rien qu’à le regarder parler je me serais dit ‘ugh !’», lance-t-elle. En additionnant les jours autour du baiser, la presse people américaine en a déduit que le top model et le chanteur étaient en couple depuis deux mois environ.

Dans le podcast, Emily Ratajkowski explique être à la recherche d’un partenaire indépendant, parce qu’elle a elle-même une vie «bien remplie». «J’espère qu’en étant en couple avec une personne qui a sa propre vie me permettra d’éviter les problèmes que j’ai rencontré par le passé», dit-elle, faisant référence à son ex-compagnon, Sebastian Bear-McClard, avec lequel elle a eu un enfant, Sylvester, 2 ans. Et dont les infidélités ont conduit à leur rupture.

Avant d’être aperçu en compagnie du top model, Harry Styles a été en couple avec Olivia Wilde pendant deux ans. Et Emily Ratajkowski faisait partie de leur cercle d’amis. Cette dernière aurait tenté de s’expliquer avec la réalisatrice après la diffusion de la vidéo de son baiser avec le chanteur, pour lui demander pardon. «C’est une trahison», a toutefois expliqué une source au site américain Page Six.