«Je vais très bien» : Florent Pagny confirme son retour sur scène

Invité pour la promotion de son autobiographie qui sort ce 5 avril, Florent Pagny a donné des nouvelles de sa santé, et a confirmé son retour sur scène en juin 2023.

«Je vais très bien», a ce mercredi affirmé Florent Pagny au micro de RTL, où il est venu parler de son livre «Pagny par Florent», qui vient de sortir chez Fayard.

L'occasion pour le chanteur, qui souffre d’une récidive de son cancer du poumon, de donner de ses nouvelles. «Mon histoire n'est pas finie [...] Je refais dans peu de temps de la chimio (...) Malgré tout, je suis en forme, tout va bien», a-t-il assuré.

«On vit une belle époque [...] Ce ne sont pas les chimios d'antan où on était par terre, KO», a-t-il confié. «J'arrive à faire ça et à avoir la pêche. J'arrive à chanter, j'arrive à m'exprimer et à vivre avec plaisir cette aventure», a-t-il ajouté, avant de confirmer son retour sur scène en juin 2023.

«Ce qui compte, c'est de garder une bonne énergie. Si tout ça, c'est un peu éloigné, en mai j'assure, juin je suis dedans et juillet j'envoie et je me prouve que ça marche», a-t-il détaillé, comparant ce projet à un «challenge». «Ça m'a rappelé ma jeunesse, j'ai un combat, j'ai un challenge, il faut batailler», a-t-il dit. «Ça m'a redonné cette espèce d'énergie que j'ai toujours aimé avoir», a affirmé le chanteur.

«J'ai hâte de me prouver que je suis capable de le faire», a-t-il ajouté.