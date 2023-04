«Les Égyptiens avaient l'électricité dès l'Antiquité» : Maître Gims réinvente l'Histoire et fait réagir les internautes

Invité en mars dernier dans l’émission «OuiHustle» diffusée sur YouTube, Maître Gims a livré sa propre vision de l’Histoire, affirmant notamment que les Égyptiens avaient l’électricité dès l’Antiquité. Des affirmations qui n’ont pas manqué de faire réagir les internautes.

Lors de son passage dans l’émission «OuiHustle» mise en ligne sur YouTube il y a deux semaines, Maître Gims s’est confié pendant plus d’une heure et demie sur sa vie de famille et ses convictions religieuses, et s'est également livré à quelques analyses géopolitiques. Le rappeur d’origine congolaise a notamment comparé l’Afrique au royaume fictif de Wakanda, en référence à la superproduction hollywoodienne «Black Panther», signée Marvel. «C’est le futur normalement chez nous», a-t-il lancé, ajoutant «qu’à l’époque de l’empire des Koush, il y avait l’électricité».

Caché derrière ses lunettes de soleil, Maître Gims a affirmé : «Les pyramides qu'on voit, au sommet y'a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité... C'était des foutues antennes ! Les gens avaient l'électricité. Les Egyptiens, la science qu'ils avaient, ça dépasse l'entendement». Et selon lui, «les historiens savent».

Persuadé d’être dans le vrai, le chanteur a poursuivi son argumentation. «L'Afrique a peuplé l'Europe avant les Européens. On les appelait les Afropéens. Ils ont été décimés par les ‘vrais européens’ qui venaient d'Asie, a-t-il déclaré. (…) 50.000 ans avant les Européens, la notion de chevalerie, on l'avait déjà. On veut nous faire croire que notre histoire a commencé sur un négrier en train de ramer en sueur. Non.»

Les réactions se multiplient sur les réseaux sociaux

Les théories complotistes de l’artiste ont provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, à l’instar du chroniqueur et essayiste Tristan Mendès-France, qui a fait part de sa colère. «Gims : 3 millions d’abonnés sur Twitter, 11 millions sur FB, 11 millions sur YT. Surtout des jeunes qui le prennent pour modèle. Et qui vont entendre ça. (Courage aux profs d’Histoire du collège et du lycée)», a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Le rappeur Booba n’a pas manqué, lui non plus, de commenter la leçon d’histoire donnée par l'un de ses pires ennemis.

"ils ont été décimés par les vrais Européens qui venaient d'Asie!" C'est le Wakandaaaaaaaaa!!!!!! Le chevalier nwar. Lancelot de Château rouge Et dire qu'il est ambassadeur #meuguilamuraille @gims pic.twitter.com/2nAuB2vjbZ — Booba (@booba) April 11, 2023

«Ils ont été décimés par les vrais Européens qui venaient d'Asie! C'est le Wakandaaaaaaaaa ! Le chevalier nwar. Lancelot de Château rouge. Et dire qu'il est ambassadeur», a-t-il ironisé. Ce tweet a par ailleurs donné lieu à une multitude de réponses plus drôles les unes que les autres.

«Lol, il est devenu historien maintenant», «La conquête de la Lune, c’était aussi les Afropéens, mais ils ont été décimés en -50.000 avant Maître Gims», «les Égyptiens avaient le wifi aussi ?», peut-on lire, par exemple.