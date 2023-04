Millie Bobby Brown : la star de Stranger things officialise ses fiançailles avec le fils de Jon Bon Jovi

Millie Bobby Brown a partagé sur son compte Instagram un cliché la montrant la bague au doigt, dans les bras de son petit ami, Jake Bongiovi, l'un des quatre enfants de la rock star Jon Bon Jovi.

Entre Millie Brown et Jake Bongiovi, c’est du sérieux. La star de Stranger Things a partagé sur Instagram une photographie de leurs fiançailles. La jeune femme de 19 ans y pose en robe en dentelle dans les bras du fils de Jon Bon Jovi, 20 ans.

En commentaire de ce cliché où le couple rayonne, Millie Bobby Brown ajoute : «Je t'ai aimé trois étés maintenant, chéri, je les veux tous», citant pour l'occasion le titre «Lover» de Taylor Swift.

En couple depuis plus d'un an, les amoureux passent donc un nouveau cap. Reste dorénavant à savoir si l'actrice de Stranger Things et le jeune homme vont marcher dans les pas de Jon Bon Jovi et Dorothea Hurley, les parents de Jake, toujours en couple depuis leurs noces secrètes à Las Vegas en 1989.