Shakira demande le respect de la vie privée de ses enfants, traqués par les paparazzi

Séparée de Gérard Piqué depuis l’été 2022, Shakira vient de s’installer à Miami avec ses deux enfants, et demande aux journalistes et aux médias de cesser de les traquer, après «une année difficile».

Un nouveau départ. Alors que Shakira a quitté Barcelone début avril pour entamer une nouvelle vie aux Etats-Unis, la star veut épargner ses fils de la pression des paparazzi et des médias. La chanteuse colombienne a mis les choses au clair dans un long message partagé sur Instagram, où l'artiste leur demande de cesser de suivre Milan, 10 ans, et Sasha, 8 ans, au nom de «leur droit à la vie privée».

Rappelant que depuis sa séparation avec le footballeur Gérard Piqué, sa famille a vécu une année compliquée, en raison notamment du siège de sa maison par la presse, elle ne veut plus que ses enfants soient traqués comme en Espagne et suivis dans leurs moindres faits et gestes.

«Chers amis, journalistes et médias. En cette période de changement dans ma vie en tant que personnalité publique, il est compréhensible qu'il y ait une curiosité permanente de la part de la presse autour de moi et de ma famille. Pourtant mes enfants Milan et Sasha ont vécu une année très difficile, souffrant d'un siège incessant et d'une persécution sans relâche par les paparazzi et plusieurs médias à Barcelone», note ainsi la chanteuse de 46 ans, avant de leur demander de mettre un terme à cette situation.

«Maintenant qu'ils commencent une nouvelle étape dans leur vie, je demande instamment aux médias au nom de mes enfants de respecter leur droit à la vie privée. Je vous prie de vous abstenir de les suivre jusqu'à la sortie ou à l'entrée de l'école, de les attendre à notre porte, ou de les poursuivre jusqu'à leurs activités extrascolaires et ludiques comme cela s'est passé chaque jour à Barcelone afin d'obtenir des photos ou de meilleures audiences.»

«Il s'agit de leur intégrité physique et émotionnelle»

La star colombienne compte sur «l’humanité» des journalistes et photographes pour comprendre «la situation à laquelle sont confrontés Milan et Sasha», rappelant qu’il «s'agit de la santé et de l'intégrité physique et émotionnelle de deux enfants qui souhaitent juste sortir dans la rue, aller à l'école en se sentant en sécurité et en ayant la tranquillité de ne pas être poursuivis ou soumis à un contrôle constant des caméras», insiste Shakira.

«Je fais cette demande non plus en tant qu'artiste mais en tant que mère», conclut Shakira, soulignant qu'elle «souhaite protéger et prendre soin du bien-être psychologique et émotionnel de ses enfants afin qu'ils puissent vivre une vie saine et heureuse, comme chaque enfant le mérite.»

Pour mémoire, Shakira et Gérard Piqué ont trouvé un accord sur la garde de leurs enfants en novembre dernier, cinq mois après leur séparation.