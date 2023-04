Ben Affleck considère Matt Damon comme le pire colocataire au monde

Des rêves, un compte bancaire, le succès, … Ben Affleck a tout partagé avec son meilleur ami, Matt Damon. Mais jamais plus il ne partagera un appartement avec ce dernier, en raison de son manque d’hygiène.

Il y a une limite à tout. Invité de l’émission américaine «The Late Show with James Corden», Ben Affleck s’est confié sur l’amitié de longue date qu’il entretient avec Matt Damon, et l’admiration qu’il a pour celui avec lequel il a tout connu, les galères des débuts jusqu’au succès du film «Will Hunting», qui lancera leur carrière respective.

Le réalisateur du film «Air», qui revient sur la manière dont Nike a réussi à recruter Michael Jordan dans les années 1980, s’est toutefois juré de ne plus jamais partager un appartement avec lui, en raison de sa relation très particulière à l’hygiène (voir à 01:03).

«Matt est un mec super. Je l’aime. Il est mon meilleur ami. Il a été positif pour moi tout au long de ma vie. C’est quelqu’un de brillant. Je ne vous conseillerai pas de vivre avec lui cependant», commence l’acteur qui a partagé un appartement à Los Angeles avec son frère, Casey Affleck, et Matt Damon, au début de leur carrière. Selon lui, Matt Damon a le pouvoir de bloquer certaines réalités de son esprit, ce qui implique malheureusement «l’idée que quand tu termines quelque chose, il faut le laver ou le jeter à la poubelle».

Pendant des années, lui et son frère Casey n’ont eu de cesse de nettoyer derrière Matt Damon, jusqu’au jour où, excédés, ils ont décidé de faire la grève du ménage pendant plusieurs jours pour voir combien de temps ce dernier tiendrait dans sa crasse. «Nous nous sommes dits qu’on allait attendre et voir combien de temps il mettrait à se dire : ‘Mon dieu, je suis couvert de saletés’», explique-t-il.

Au milieu d’une pile d’ordures

Après deux semaines sans intervenir, Ben Affleck n’en croyait pas ses yeux. «Moi et Casey retournons à l’appartement. Matt est en short, et porte un t-shirt avec le logo d’un jeu vidéo de hockey sur Sega au milieu de ce qui était autrefois notre salle à manger. Il est entouré d’une pile d’ordures. Des boîtes à pizza. Je tombe sur des restes de sushi qui devaient être là depuis au moins une semaine et demie, avec des asticots dedans. Et on lui a dit : ‘Ok, on se soumet à toi. Tu es trop fort. On ne peut pas te battre’. Et Matt de nous répondre : ‘Hey les gars, qu’est-ce qui vous arrive ?’ Et là, on lui dit : ‘Il y a un rat sur toi’», poursuit Ben Affleck.

Pour le réalisateur, l’épouse de Matt Damon, Luciana Barroso, qui partage la vie de son ami depuis 18 ans, est une sainte. «Dieu bénisse sa femme, Lucy. Il y a une place pour elle au paradis», s’amuse Ben Affleck.