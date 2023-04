En aparté : les confessions poignantes de Charlotte Gainsbourg sur la mort de son père

Invitée jeudi de l’émission «En aparté» sur Canal+, Charlotte Gainbourg est revenue avec émotion sur la mort de son père, et a fait quelques confessions bouleversantes.

Alors qu’elle inaugurera le 20 septembre prochain le musée Serge Gainbourg, qui a pour cadre l’ancien domicile du chanteur situé au 5 bis, rue de Verneuil, à Paris, Charlotte Gainbourg a évoqué la disparition de son père, ce jeudi 20 avril, sur le plateau de l’émission «En aparté» sur Canal+.

«J'avais 19 ans quand il est mort (en 1991, ndlr). J'ai rencontré Yvan (Attal) un mois plus tard et on a habité ensemble. Une nouvelle vie pour moi a commencé. Mais j'ai tout de suite voulu racheter la rue de Verneuil, racheter les meubles pour que ça ne bouge pas», a confié la comédienne qui est actuellement à l’affiche du nouveau film de Dany Boon, «La vie pour de vrai».

«J'étais dans quelque chose de très morbide»

Interrogée par Nathalie Lévy sur cette période difficile et douloureuse, Charlotte Gainsbourg a avoué, qu’à l’époque, elle «s’enfermait» dans cette maison pleine de souvenirs, ne «pouvant pas aller au cimetière parce qu’il y avait toujours du monde».

Un deuil que l’actrice et chanteuse, aujourd'hui âgée de 51 ans, a mis plusieurs années à surmonter. «(Ce deuil), je n’ai jamais pu le faire parce que j’étais tout le temps en réaction avec ce que les gens partageaient avec moi. Ils avaient envie de me parler de mon père qui venait de mourir, je l’entendais à la radio… C’était impossible de se protéger. Je n’ai pas géré cette disparition. Ça m’a anéantie pendant tellement de temps. Jusqu'à la naissance de mon fils, je pense. J’étais dans quelque chose de très morbide», a expliqué la maman de Ben Attal, né en juin 1997.