Elizabeth II : une photo inédite de la reine, qui aurait fêté ses 97 ans, dévoilée

La reine Elizabeth II aurait fêté ses 97 ans ce 21 avril. Pour honorer son souvenir, son petit-fils et héritier au trône, le prince William, a partagé une photo inédite de la monarque, décédée le 8 septembre dernier.

Une photo de famille ordinaire avec des personnes au destin extraordinaire. À l'occasion de ce qui aurait été son 97e anniversaire, la famille royale britannique a partagé une photo inédite d'Elizabeth II entourée de ses proches.

Sur le cliché, diffusé à l'initiative de William et Kate, pince et princesse de Galles, on voit ainsi la souveraine encerclée par ses petits enfants et arrière-petits-enfants. Figurent notamment Lady Louise Windsor et James (les enfants d'Édouard, le plus jeune fils de la reine), puis Savannah et Isla Phillips, Mia, Lena et Lucas Tindall (les petits-enfants de la princesse Anne).

Enfin, On reconnaît le prince George, futur héritier du trône, la princesse Charlotte et le prince Louis, les petits-enfants du roi Charles III. On remarque tout de même l'absence d'Archie et Lilibet, les enfants de Harry et Meghan, toujours en froid avec la monarchie.

Today would have been Her Late Majesty Queen Elizabeth’s 97th birthday.





This photograph - showing her with some of her grandchildren and great grandchildren - was taken at Balmoral last summer.





The Princess pic.twitter.com/1FOU4Ne5DX — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) April 21, 2023

C'est sur le compte officiel du prince et de la princesse que la photo, prise par Kate l'été dernier au château de Balmoral, a été publiée : «Aujourd'hui aurait marqué le 97e anniversaire de feu Sa Majesté la reine Elizabeth. Cette photographie - la montrant avec certains de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants - a été prise à Balmoral l'été dernier.»

D'autres hommages

Par ailleurs, la mémoire de la reine a été saluée par le Roi Charles III et la reine consort Camilla qui, de leur côté, ont publié une photo de la souveraine, souriante avec un bouquet de fleurs à la main : «Aujourd'hui, nous nous souvenons de l'incroyable vie et héritage de Sa majesté la reine Elizabeth II, en ce jour qui aurait été son 97e anniversaire [...] Elle est aujourd'hui la monarque britannique qui a régné le plus longtemps et la seule dans l'histoire à avoir célébré un jubilé de platine.»

Une ancienne membre de la famille, Sarah Ferguson (ex-femme du prince Andrew), a également souhaité rendre hommage à la reine. «Elle a été une belle-mère, une amie et une conseillère merveilleuse. Elle me manque plus que les mots ne peuvent l'exprimer», a-t-elle écrit sur le réseau social Instagram.

La journée du 21 avril marque particulièrement la Grande-Bretagne, la reine Elizabeth ayant été très appréciée par la population. Le prochain événement pour la famille royale sera le couronnement du roi Charles III, le 6 mai prochain.