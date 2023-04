Kate Middleton partage des photos inédites du prince Louis pour ses 5 ans

Kate et William, princesse et prince de Galles, ont dévoilé sur leurs réseaux sociaux deux clichés craquants du prince Louis pour son 5e anniversaire.

Comme le veut la tradition pour chacun de leurs enfants, le prince et la princesse de Galles ont dévoilé sur leurs réseaux deux clichés inédits à l’occasion de l’anniversaire de leur cadet, qui a célébré ses 5 ans hier, dimanche 23 avril.

Le petit dernier de la famille y pose, entre autres, dans une brouette un sourire malicieux aux lèvres, au côté de sa mère. Un cliché craquant fidèle à l'image du petit garçon, qui en juin 2022 avait beaucoup fait parler de lui lors du jubilé de la reine Elizabeth II pour ses nombreuses grimaces et mimiques, alternant moment d'excitation intense, mais aussi d'impatience et d'ennui, notamment lors du passage de la Royal Air Force au-dessus du Palais de Buckingham. Ces nouveaux clichés ont fait l'unanimité du côté des nombreux followers de Kate et William, tous saluant un petit garçon «adorable».

Reste en revanche à savoir si le prince Louis assistera au couronnement de son grand-père Charles à l'abbaye de Westminster, le 6 mai prochain. Alors que son aîné le prince George y tiendra un rôle officiel, puisqu'il sera l'un des pages qui accompagnera le roi Charles III, pour l'heure la présence du plus jeune des enfants de Kate et William à l'abbaye de Westminster n'a pas officiellement été confirmée.

A l'issue du couronnement, le petit garçon sera toutefois présent sur le balcon du Buckingham aux côtés du roi Charles III et de la reine Camilla, accompagné de ses parents, de son frère George et évidemment de sa sœur Charlotte, qui selon le Times devrait avoir la charge de surveiller son petit frère.