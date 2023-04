Matthieu Lartot : atteint d’un cancer, le journaliste sportif va être amputé de la jambe droite

Après avoir annoncé une récidive de son cancer du genou droit, le commentateur sportif Matthieu Lartot va devoir être amputé de la jambe.

«C’est une question de survie», a confié Matthieu Lartot dimanche 23 avril dans une interview accordée à Midi Olympique. Alors qu’il a annoncé il y a quelques jours s’éloigner de l’antenne en raison d’une récidive de son cancer du genou, le journaliste et commentateur sportif de 43 ans, qui officie sur France Télévisions, va devoir subir une amputation de la jambe droite prochainement.

«Je commence la chimio ce lundi. Derrière ça, j’aurai trois semaines pour me refaire l’immunité que m’auront saccagé les premiers médicaments. Après, ce sera l’acte chirurgical et enfin, l’appareillage et la rééducation», a-t-il expliqué, ajoutant qu’il se donnait «tout l'été pour (s)'acclimater à (sa) nouvelle mobilité et pouvoir à ce terme assister au match d'ouverture de la Coupe du monde en tant que supporter du XV de France».

Un combat contre la maladie depuis l'adolescence

Il y a vingt-six ans, Matthieu Lartot s’est découvert une tumeur au genou après une blessure lors d’un match de rugby, alors qu’il n’avait que 16 ans. Atteint d'un synovialosarcome, il porte depuis une prothèse entre le fémur et le tibia à la place de la capsule rotulienne.

Le 18 avril dernier, l’animateur a choisi d’annoncer la rechute de son cancer sur son compte Instagram.

«Puisque de nos jours tout se sait… autant que ce soit moi qui vous l’annonce. (…) Il y avait 1 à 5% de chance que ça arrive et c'est arrivé. (…) Ça va secouer très fort mais je suis prêt et très bien entouré (...) Et comme les Bleus, mon seul objectif en 2023 est la victoire», a-t-il écrit. On lui souhaite de remporter ce nouveau combat contre la maladie.