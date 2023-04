Danny Masterson : le procès pour viols de l'acteur de «That '70s Show» s'est ouvert

Le deuxième procès pour viols de l’acteur de la série «That 70’s Show», Danny Masterson, s’est ouvert ce lundi.

«Les preuves montreront qu'elles ont été droguées et violées», après un premier procès déclaré nul l'année dernière. C'est ce qu'a déclaré le procureur adjoint du district de Los Angeles, Reinhold Mueller, dans sa déclaration liminaire, en parlant des quatre femmes qui témoigneront contre l’acteur de «That 70’s Show» Danny Masterson, lors du procès qui s’est ouvert ce lundi, et dont Variety rapporte le contenu de la première audience.

«Les symptômes qu'elles vont décrire», a déclaré Mueller au jury, comprendront «des étourdissements, une perte de vision, une perte de motricité, une perte de force, une incapacité à contrôler leur corps, des douleurs vaginales, des douleurs anales, toutes survenant après que l'accusé leur avait donné une boisson alcoolisée.»

Danny Masterson clame son innocence. Son avocat a fait remarquer au jury que son client faisait face à des accusations de viol, et non à des accusations concernant le fait de droguer des femmes.

jusqu'à 45 ans de prison

Lors du premier procès, le jury n'était pas parvenu à un verdict unanime, déclarant qu'il était «désespérément dans l'impasse». Cependant, le vote avait penché vers l'acquittement sur les trois chefs d'accusation. Alors que ce procès est basé sur les trois mêmes accusations et pour une grande partie des mêmes informations et témoins, la juge Charlaine Olmedo a cependant été ferme, fait savoir Variety, en disant aux avocats lundi qu'il s'agissait ici bel et bien d'un tout nouveau procès.

Danny Masterson fait face à trois accusations de viol de la part de trois femmes, qui allèguent avoir été violées au début des années 2000. Si l'acteur est reconnu coupable des trois chefs d'accusation, il risque 45 ans de prison.

Un lien avec la Scientologie

Variety relève que «Masterson est un scientologue de longue date, et que les trois victimes sont toutes d'anciennes membres de la Scientologie». La Scientologie a d’ailleurs été un thème important des déclarations faites ce lundi au tribunal, rapporte également le magazine américain. Les procureurs ont évoqué devant les jurés le rôle qu'elle a joué dans la réticence des femmes à signaler leurs viols présumés. Selon l'accusation, la Scientologie interdit aux femmes d'aller porter plainte pour signaler une agression sexuelle, et si elles le font, elles peuvent être déclarées «personne suppressive», ce qui peut avoir des «conséquences dévastatrices». «Ils gèrent les choses en interne. Vous n'allez pas vers le monde extérieur», a déclaré le procureur.

Une personne «suppressive» est une personne «qui cherche à opprimer les gens dans son environnement», est-il décrit sur le site scientologie.fr. «Une personne suppressive gâchera et dénigrera tout effort pour aider quelqu’un, et en particulier elle sapera sournoisement et violemment tout ce qui a été calculé pour rendre les êtres humains plus puissants et plus intelligents», est-il expliqué.

«J'assiste aujourd'hui aux plaidoiries d'ouverture du procès pour viol du célèbre scientologue Danny Masterson», a ce lundi tweeté l’actrice Leah Remini, une ancienne scientologue de longue date qui est devenue l'une des critiques les plus virulentes contre l'église, grâce à sa série A&E primée aux Emmy Awards «Scientology and the Aftermath». «Les femmes que Danny a violées méritent justice pour ce qu'elles ont subi, non seulement par Danny mais par la Scientologie, qui a tenté de les détruire pour avoir signalé leurs viols.»