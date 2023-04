Ed Sheeran : accusé de plagiat, le chanteur joue de la guitare lors de son procès

Accusé d’avoir plagié une chanson de Marvin Gaye, Ed Sheeran s’est défendu jeudi lors de son procès qui se tient à New York. A la barre du tribunal, le chanteur britannique a pris sa guitare et a joué quelques accords.

C’est la seconde fois qu’il fait face à la justice pour plagiat. S’il a remporté son procès l’an dernier à Londres, Ed Sheeran comparaît actuellement devant le tribunal de New York, accusé d’avoir plagié la la chanson «Let’s get it on» (1973) de l’Américain Marvin Gaye pour les besoins de son morceau «Thinking out loud».

Pour se défendre, et alors qu’un musicologue a déclaré jeudi que la progression d'accords présents sur les deux morceaux était quasi similaire, la star britannique de 32 ans a décidé de prendre sa guitare et de jouer les quatre accords de son titre. Il a ensuite repris le tube de Marvin Gaye, souhaitant ainsi prouver qu’il n’y a pas de plagiat.

Un morceau écrit avec sa complice Amy Wadge

L'auteur et compositeur est également revenu sur la genèse de ce morceau, expliquant que «Thinking out loud» a été écrit à son domicile en février 2014, en compagnie de sa partenaire musicale habituelle Amy Wadge.

Le tube d'Ed Sheeran a été classé deuxième au Billboard Hot 100 (le célèbre classement de référence américain), et a raflé le Grammy Award de la meilleure chanson de l'année en 2016.