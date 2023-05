Couronnement de Charles III : ces invités qui font parler par leur absence... ou leur présence

Alors que le couronnement du roi Charles III approche, la liste des invités réserve quelques surprises. Certains membres de la famille royale ne sont apparemment pas les bienvenus à cette cérémonie historique.

Têtes couronnées, élus ou encore des dirigeants étrangers... Ce sont 2.000 invités triés sur le volet qui seront présents au couronnement de Charles III, le 6 mai prochain. Soit 8.000 personnes de moins que lors du couronnement de la reine Elizabeth II en 1953. Et certains noms font plus parler que d'autres, que ce soit pour leur présence ou pour leur absence.

Après de longs mois de négociation, le prince Harry, qui ne devait pas être présent, sera bien au couronnement de son père. En revanche, sa femme, Meghan, ne sera pas au rendez-vous et restera en Californie en compagnie de ses enfants.

La reine consort, Camilla Parker Bowles, a de son côté surpris les Britanniques lorsqu'elle a décidé d'inviter ses enfants issus de son précèdent mariage : le critique culinaire Tom Parker Bowles et sa sœur Laura Lopes, conservatrice d'art. Une idée peu appréciée au palais de Buckingham. De plus, elle sera accompagnée de trois de ses petits-enfants, Gus, Louis et Freddy, qui feront partie des pages, avec son petit-neveu Arthur.

Conviée sur le plateau de Good Morning Britain, Sarah Ferguson, ex-femme du prince Andrew, frère du roi, a quant à elle expliqué qu'elle n'a pas été invitée au couronnement. Elle vit toujours avec le prince Andrew dans leur domaine de Windsor. Les frasques passées de la duchesse d'York ont souvent embarrassé la famille royale, ce qui expliquerait pourquoi elle n'est pas la bienvenue.

Etonnamment, Lady Pamela Mountbatten n'est pas invitée au couronnement. Elle a pourtant été l'une des deux demoiselles d'honneur de la reine Elisabeth II lors de son mariage avec le prince Philip en 1947.

Mais la plus grande surprise pourrait venir de l'absence du prince Louis. Bien que le roi Charles III soit proche de ses petits-enfants, la présence de son petit-fils, qui a bientôt 5 ans, pourrait n'est pas certaine. En effet pendant le jubilé d'Elisabeth II en juin 2022, son agitation a presque éclipsé la reine dans les médias. Il aura tout de même sa place sur le balcon du palais de Buckingham comme initialement prévu pour saluer la foule.