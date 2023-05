Met Gala 2023 : les retrouvailles de Kim Kardashian et Pete Davidson

Neuf mois après leur rupture, Pete Davidson et Kim Kardashian se sont croisés lors de l’édition 2023 du Met Gala. Un an auparavant, c’est lors de ce même événement qu’ils avaient fait leur première apparition officielle en couple.

Le temps file à une vitesse. En mai 2022, Pete Davidson, 28 ans, et Kim Kardashian, 41 ans, faisaient leur première apparition officielle en tant que couple lors de la montée des marches du Met Gala. Un an plus tard, les deux ex se sont croisés pour la première fois depuis leur séparation neuf mois plus tôt. Le site américain Page Six a publié des photos de leurs retrouvailles autour d’un verre partagé avec le chanteur Usher. Tout cela dans une ambiance amicale et décontractée.

Rester des amis

En août dernier, ils avaient décidé de mettre fin à leur histoire pour rester «des amis», précise Page Six. «Ils ont de l’amour et du respect l’un pour l’autre, mais la relation longue distance imposée par leurs agendas respectifs est compliquée à maintenir», avait révélé une source à l’époque.

Kim Kardashian a encore fait sensation sur le tapis du Met Gala 2023, cette fois en portant une robe de Schiaparelli avec un immense collier de perles qui, sans y paraître, ressemble à la tenue (plus légère) portée en couverture de Playboy en 2007.

Pour les plus curieux, la séance photo de cette couverture avait été immortalisée dans la saison 1 de «L’incroyable Famille Kardashian», avec Kris Jenner qui lançait à sa fille, visiblement mal à l'aise de poser en talon aiguille, et ne portant qu’un collier de perle autour du cou : «Tu t’en sors merveilleusement bien ma chérie».