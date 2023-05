Met Gala 2023 : Rihanna et A$AP Rocky mariés en secret ?

Arrivés très en retard pour leur montée des marches de l’édition 2023 du Met Gala, Rihanna et A$AP Rocky n’ont pas déçu les photographes en s’affichant avec des tenues qui pourraient laisser penser à un mariage secret.

Le mariage après les enfants ? Le tapis du Met Gala 2023 a longtemps attendu l’arrivée de Rihanna et A$AP Rocky avant de baisser le rideau. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que personne n’a été déçu au moment où la chanteuse s’est présentée dans sa robe Valentino en hommage à Karl Lagerfeld (qui était le thème de la soirée) d’une blancheur éclatante, ses fleurs de Camélia, et une longue traine. La jeune femme, enceinte de son deuxième enfant, était évidemment accompagné par un A$AP Rocky arborant une veste Gucci et un kilt porté par-dessus un jean tenu par de multiples ceintures.

La décision de Rihanna de porter du blanc a rapidement alimenté la rumeur d’un mariage secret avec le rappeur. «Je vais prendre le risque et dire que c’est un signe que Rihanna et A$AP Rocky sont mariés. Elle arrive tard, elle est la dernière arrivée, et elle porte une robe de mariée», a tenté un internaute sur Twitter. Un sentiment largement partagé par de nombreux fans.

#MetGala I’m going to go out on a limb here and say I think this is a nod to Rihanna and ASAP getting married. She’s late she’s the last to arrive and she’s in a wedding dress. pic.twitter.com/SZTtmawzpN — Ice Spice Targaryen (@biggulpgirl) May 2, 2023

Sont-ils mariés en secret ? Est-ce un indice qu’une cérémonie sera bientôt d’actualité ? Rihanna et A$AP Rocky sont en couple depuis 2020, et sont devenus parents deux ans plus tard. Au même moment, la chanteuse avait été aperçue avec ce qui ressemblait à une bague de fiançailles, avec un énorme diamant, au doigt. Sans que le couple ne confirme la demande en mariage de monsieur. Les fans sont manifestement impatients que leur union devienne officielle.