Met Gala 2023 : un cafard vole la vedette aux stars

Rihanna, Kim Kardashian, Robert Pattinson… les plus grandes stars étaient présentes pour l’édition 2023 du Met Gala à New York. Mais c’est un cafard tentant de faire son entrée au Metropolitan Museum of Art qui est venu leur voler la vedette.

Il a tenté le tout pour le tout. Alors que les plus grandes stars internationales, Rihanna, Kim Kardashian, Roger Federer, Penelope Cruz, se pressaient sous les flashs des photographes à l’entrée du Metropolitan Museum of Art pour l’édition 2023 du Met Gala, c’est la montée des marches inattendue d’un cafard qui est devenue virale sur les réseaux sociaux. Le photographe Kevin Mazur a même pris le temps d’immortaliser cet instant devant les réactions amusées des personnes présentes.

A cockroach makes its way through the #MetGala carpet.



pic.twitter.com/CHJLsYDIP8 — Pop Base (@PopBase) May 2, 2023

Il a ensuite essayé d’écraser cet invité indésirable… sans y parvenir, le cafard se montrant plus vif et ingénieux que le photographe.

Only in New York.





An uninvited guest showed up on the #MetGala carpet. It was a ... cockroach. pic.twitter.com/3mJcAeHNxF — AP Entertainment (@APEntertainment) May 2, 2023

Selon le site américain Variety, le cafard n’aura finalement pas réussi à faire son entrée dans le bâtiment, écrasé par une autre chaussure après coup. Le site The Hollywood Reporter souligne pour sa part que le cafard est un insecte fascinant, capable de retenir sa respiration pendant 40 minutes, de vivre une semaine sans sa tête, de vivre sans manger pendant un mois, ou encore que leur espèce serait vieille de 280 millions d’années. Longue vie aux cafards !