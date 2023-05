Jamie Foxx : hospitalisé depuis trois semaines, l'acteur donne enfin de ses nouvelles

Hospitalisé depuis trois semaines en raison d’une urgence médicale, Jamie Foxx est sorti de son silence. L’acteur a posté mercredi un message sur son compte Instagram.

Son état de santé reste préoccupant et inquiète ses proches, ses fans, ainsi que ses amis d’Hollywood. Suite à une «complication médicale», selon sa fille, l’acteur américain Jamie Foxx a été hospitalisé le mois dernier. Après trois longues semaines, la star a enfin donné de ses nouvelles en postant, mercredi 3 mai, un court message sur son compte Instagram.

«J’apprécie tout votre amour. Je me sens béni», a-t-il écrit, remerciant ainsi toutes les personnes qui lui témoignent chaque jour leur affection. Le comédien Jeremy Renner, qui a lui aussi connu ces dernières semaines de graves problèmes de santé après un accident de chasse-neige, a tenu à soutenir son ami, en lui envoyant «force et courage». L’animatrice américaine Ellen DeGeneres lui transmet, elle aussi, tout «son amour chaque jour».

Dans une story, Jamie Foxx a également remercié son ami Nick Cannon qui le remplace à la présentation de l’émission «Beat Shazam» pendant son hospitalisation. «Merci pour ton aide mon gars, on se voit bientôt !», assure-t-il. On croise les doigts pour que l'ex de Katie Holmes sorte rapidement de l'hôpital et puisse reprendre ses activités.