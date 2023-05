Karine Ferri annonce la naissance de son troisième enfant avec Yoann Gourcuff

C’est sur son compte Instagram, ce lundi 8 mai, que Karine Ferri a annoncé la venue au monde de son troisième enfant avec Yoann Gourcuff. Elle en a profité pour dévoiler le nom et le sexe du bébé, en plus de quelques clichés à la maternité.

La famille s’agrandit. Karine Ferri a annoncé, ce lundi 8 mai, la naissance de son troisième enfant cinq jours plus tôt sur son compte Instagram. L’animatrice de TF1 de 41 ans en a profité pour révéler le nom et le sexe du bébé – une fille prénommée Sasha – et partager une série de photographies d’elle enceinte en compagnie de son compagnon, l’ancien footballeur Yoann Gourcuff, ainsi que deux clichés pris à la maternité de Port-Royal, dans le 14e arrondissement de Paris.

«Après t’avoir tant espérée et tant attendue, tu es enfin arrivée dans nos vies. Sasha, nous t’aimons si fort et nous sommes si heureux», peut-on lire en légende. En couple avec Yoann Gourcuff depuis 2011, le couple s’est marié en 2019 après la naissance de leurs deux premiers enfants, Maël né en 2016, et Claudia née en 2018.

Fin avril, l’ancien joueur de l’équipe de France de football s’était confié au site Ouest France pour parler sa joie d’être père de famille, et de la vie paisible qu’ils mènent à Ploemeur, en Bretagne. «Je me régale. Je n’ai aucun souci à dire que je suis père au foyer. Les journées sont bien remplies, mais voir grandir mes enfants chaque jour, c’est un privilège. Qui plus est dans un contexte paisible. Ici, on n’est pas embêté. Il y a de l’espace, la mer, les plages, les forêts, les sentiers», a-t-il confié.