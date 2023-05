Jeremy Renner : Scarlett Johansson raconte sa visite émouvante à l'hôpital après l'accident de l'acteur

Dans un entretien accordé au site américain Variety, Scarlett Johansson est revenue sur la visite émouvante qu’elle et Chris Evans ont rendu à Jeremy Renner à l’hôpital, après son terrible accident au Nouvel An.

Une belle solidarité. Partenaire de Jeremy Renner dans les nombreux films Marvel consacrés aux Avengers, Scarlett Johansson s’est exprimée sur la terreur qu’elle a ressentie au moment de découvrir l’accident de l’acteur, écrasé par son chasse-neige au Nouvel An, et la visite qu’elle et Chris Evans lui ont rendu à l’hôpital, où il se trouvait dans un état critique avec plus de 30 fractures.

«J’étais très contrariée. Sur notre groupe de messagerie Avengers, nous étions là : ‘Ok, tu nous as tous battus. C’est bon. Tu as gagné. C’est vraiment un truc de superhéros. C’est incroyable’», raconte la comédienne de 38 ans au site américain Variety. Le groupe de messagerie auquel elle fait référence comprenait également Chris Evans, Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, et Mark Ruffalo. Et c’est accompagné du premier qu’elle s’est rendue au chevet de l’interprète d’Hawkeye après avoir cru, un moment, qu’elle ne le reverrait jamais.

«J’étais sacrément contente de le voir. Je n’étais pas sûre de le revoir un jour. C’est une personne très spirituelle, et cela se voit dans son travail. Ça se ressent. Il y a une telle profondeur en lui. J’étais juste heureuse de le voir plein de vie et de lumière, et il est tellement drôle. Nous avons beaucoup rigolé», poursuit-elle.