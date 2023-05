«On a essayé de me faire passer pour une diva» : La Zarra, représentante de la France à l'Eurovision, répond à ses détracteurs

La chanteuse La Zarra, qui représente la France au concours de l’Eurovision, estime que ses détracteurs lui ont injustement collé une étiquette de diva, et revient sur les violentes critiques dont elle a été victime.

Alors que la finale de l’Eurovision 2023, où elle défendra les couleurs de la France, se tiendra ce samedi 13 mai, la chanteuse La Zarra est notamment revenue, dans une interview publiée ce 11 mai par Télé 7 Jours, sur la polémique et les critiques qu’elle a subies après qu’elle a annulé deux concerts à la mi-avril.

«Je viens du Canada, on n’a pas la même mentalité, a déclaré la chanteuse. J'étais déjà très surprise de voir qu’on peut prendre des miettes pour faire un papier stupide et qu'on aille parler à des gens qui ont été renvoyés ou peu importe. Je trouve ça un peu… Et la réaction que ça a provoqué... Des gens sont sortis de leur grotte, comme des cancrelats. Il y a eu des racistes… J’ai reçu des messages de mort, des choses comme : ‘On va te tirer par les fesses et te faire monter sur scène ma petite Marocaine’. Ça oui, c’était un peu pénible. Mais à la fin de la journée, je me dis : ‘moi je vais chanter sur une belle scène et voilà, bye-bye (en s'adressant aux détracteurs, ndlr)’ !»

Réponse samedi soir sur scène

L’interprète, qui défendra la couleurs de la France avec le titre «Evidemment», estime que les critiques ont été très dures parce qu’elle est une femme. «Il y avait beaucoup ce truc de diva. On a essayé de me mettre cette étiquette, je ne sais même pas ce qu’elle veut dire. C'est facile de transformer un personnage de manière très négative quand on est en train de faire quelque chose de tellement beau. A la place de soutenir l’artiste et son message, on va essayer de le griller avec quelque chose d’hyper méchant», regrette-t-elle.

«Mais ça m’a inspirée. Mes compositeurs m’ont appelée et m’ont dit qu’ils allaient faire sur mon deuxième album une chanson qui s'appelle Diva. Et j’espère que ce sera un tube ! (rires)», conclue-t-elle.

Pour l’heure quatrième du concours selon les pronostics des bookmakers, la Québécoise ira-t-elle aussi haut ou encore plus haut ? Son impressionnante scénographie la verra en tous les cas s’élever à plus de trois mètres du sol lors de sa prestation, samedi à Liverpool.