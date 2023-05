Clara Luciani : qui est le père de son premier enfant ?

Alors que Clara Luciani a annoncé être enceinte de son premier enfant sur les réseaux ce dimanche, le bébé à venir est le fruit de son union avec Alex Kapranos, chanteur et guitariste du groupe Franz Ferdinand.

Un papa aussi célèbre que la maman. La chanteuse Clara Luciani a annoncé ce week-end qu’elle allait devenir maman pour la première fois, en partageant sur Instagram un cliché de son ventre arrondi, lors d’une séance d’enregistrement de son troisième album. Un bébé qu’elle accueillera bientôt avec son compagnon Alex Kapranos, leader du groupe de rock écossais Franz Ferdinand, notamment lauréat de deux Brit Awards en 2005 dans la catégorie meilleur groupe britannique et meilleur groupe rock.

Très discrète sur sa vie privée, Clara Luciani est en couple avec le chanteur britannique depuis 2020. Cette même année, les deux artistes avaient d'ailleurs dévoilé avec «Summer Wine» un titre en duo. Le tandem écrit désormais une nouvelle page de son histoire.

Le chanteur répond avec humour à cette annonce

Alex Kapranos, 51 ans, a d’ailleurs réagi à l’annonce de sa compagne. «Un instant, s'il te plaît. Tu ne m'avais pas dit que tu... enregistrais un nouvel album. C’est une nouvelle très excitante», a ainsi ironisé le futur papa, en réponse au message de Clara Luciani.

Outre le bébé à venir, l'interprète d'«Amour toujours», «La Grenade» ou «Respire encore» prépare actuellement son troisième album après «Sainte-Victoire» et «Cœur», respectivement sortis en 2018 et 2021. Deux albums qui lui ont valu plusieurs récompenses, dont le titre d'artiste féminine de l'année aux Victoires de la musique en 2020 et 2022.