Jamie Foxx : sa fille révèle que l'acteur est sorti de l'hôpital

C’est dans une story Instagram que la fille de Jamie Foxx, Corinne, a révélé que son père était sorti de l’hôpital. Et qu’il était suffisamment en forme pour faire une partie de pickleball. Elle en a profité pour remercier les fans de leur soutien.

Une nouvelle inattendue. Alors que le mystère autour de l’état de santé de Jamie Foxx règne depuis des semaines après son hospitalisation annoncée par sa fille, Corinne, le 12 avril dernier, celle-ci vient de révéler que son paternel était sorti de l’hôpital depuis plusieurs semaines, dans une story publiée sur Instagram. Mieux encore, il aurait fait une partie de pickleball il y a quelques jours de cela.

© capture d'écran Instagram / Corinne Foxx

«Mise à jour de la famille. Triste de voir les médias perdre la tête. Mon père est sorti de l’hôpital depuis plusieurs semaines, il récupère. En fait, il a fait une partie de pickleball hier ! Merci à tous pour vos prières et votre soutien. Nous avons une annonce professionnelle excitante à vous dévoiler la semaine prochaine également !», peut-on lire.

En avril dernier, Corinne avait annoncé via Instagram que son père avait été hospitalisé d’urgence après «une complication médicale». Aucune autre information concernant son état de santé, ou son évolution, n’a filtré depuis lors. Le comédien était en plein tournage du film «Back in action», avec Cameron Diaz, au moment de l’incident. Des cascadeurs et des acteurs de remplacement ont été utilisé pour terminer le film réalisé par Seth Gordon.