Justin Timberlake, Jeremy Renner, Madonna... Les stars américaines célèbrent la fête des mères sur les réseaux sociaux

Ce dimanche, les Américains célébraient la fête des mères. A l’instar du chanteur Justin Timberlake, de nombreuses stars ont publié de touchants messages sur les réseaux sociaux pour rendre hommage à leur maman.

A l’occasion de la fête des mères ce dimanche 14 mai aux Etats-Unis, les célébrités ont partagé de tendres messages sur les réseaux sociaux en l’honneur de leur maman.

«J'espère que tu sais chaque jour combien tu m'as appris et combien je t'aime. Bonne fête des mères, maman. Merci de m'avoir aimé tout au long du chemin», a écrit le chanteur Justin Timberlake sur Instagram, accompagnant son message de quelques clichés. Il a également tenu à remercier Jessica Biel, sa compagne et mère de ses deux enfants.

L’acteur Jeremy Renner, qui a été gravement blessé il y a quelques mois après un accident avec sa déneigeuse, a également fait part de son amour à celle qui lui a donné la vie. «Peu importe à quel point la vie peut être difficile, douloureuse ou difficile pour moi comme récemment, elle ne vous échappe pas. Je suis désolé pour le poids que je t'ai fait porter, pourtant si reconnaissant que tu le puisses avec grâce et force. Merci, je t'aime maman... Mon rocher», a-t-il déclaré.

Toujours sur les réseaux sociaux, l’actrice Riley Keough a rendu un vibrant hommage à sa maman Lisa Marie Presley décédée tragiquement en janvier dernier, à l’âge de 54 ans, des suites d’un arrêt cardiaque. «Chanceuse d'avoir eu la meilleure et la plus aimante maman que j'aurais pu demander», peut-on lire en légende d’une photographie de l’ex d’Elvis posant avec sa fille qui venait de naître.

Madonna n’a pas non plus manqué de s’exprimer sur les réseaux sociaux. C’est sur son compte Instagram que la star a posté un long message en mémoire de sa mère disparue d’un cancer du sein en 1963, alors qu’elle n’avait que 5 ans, et qui lui «manque tous les jours». Elle a aussi tenu à rappeler qu’elle était fière de ses quatre filles et de ses deux fils.

Jennifer Lopez, Orlando Bloom ou encore Beyoncé ont eux aussi multiplié les témoignages d’amour pour cette fête des mères 2023.