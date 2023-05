Dwayne Johnson révèle avoir souffert de dépression à plusieurs reprises

Invité du podcast The Pivot, Dwayne Johnson s’est confié sur les différents épisodes de dépression qu’il a traversé durant son existence, affirmant ne plus hésiter à parler de ses difficultés avec ses proches quand cela se produit à nouveau.

Ne pas rester seul avec ses problèmes. La route vers le succès de Dwayne Johnson a été semée d’embûches. Au micro du podcast The Pivot, le comédien de 51 ans a révélé avoir souffert de dépression à trois moments précis de son existence. La première fois après qu’une blessure à l’épaule soit venue mettre un terme à ses espoirs de devenir professionnel alors qu’il évoluait dans l’équipe de l’Université de Miami.

«Je ne voulais plus aller en cours. J’étais prêt à partir. Et je l’ai fait. Je n’ai passé aucun examen, je suis juste parti. Ce qui est intéressant, c’est que je ne savais pas ce que je traversais à l’époque. Je ne connaissais rien de la santé mentale et de la dépression», explique-t-il. La deuxième fois où Dwayne Johnson s’est retrouvé dans cet état s’est produit au moment de son divorce avec son ex-épouse, Dany Garcia, en 2008.

La star du film «Black Adam» a de nouveau connu un épisode dépressif quelques années plus tard. Mais cette fois, il affirme qu’il était mieux renseigné sur le mal dont il était atteint. Et qu’il n’a pas hésité à en parler à ses proches. «Des années plus tard, en 2017 à peu près, j’ai traversé un moment similaire. Je savais ce que c’était cette fois. Et heureusement, à ce moment, j’ai pu partager cela avec des amis en leur disant ‘Vous savez, je ne me sens pas très bien. Je traverse une période difficile», poursuit-il.

Selon Dwayne Johnson, le fait d’être le père de trois filles – Ava Raine, Jasmine, et Tiana Gia – a également été une force positive lui permettant de toujours relever la tête. Il a toutefois rappelé l’importance de ne pas rester seul dans les moments de vulnérabilité, et que la parole est le premier pas vers la guérison. «Avoir la courage de parler à quelqu’un est votre superpouvoir. Deux de mes amis se sont suicidés. Parlez. Malgré ce que vous pensez, vous n’êtes pas seul», a-t-il notamment précisé via son compte Instagram après son passage dans le podcast.