Megan Fox affirme n'avoir jamais aimé son physique

Alors qu’elle pose en couverture de l’édition 2023 du numéro spécial maillot de bain du magazine américain Sports Illustrated, Megan Fox a reconnu avoir toujours eu les pires difficultés à apprécier son corps, en raison d’un trouble dysmorphique corporel.

Une véritable souffrance. Megan Fox est considérée, encore aujourd’hui, comme un modèle de beauté. Sa présence en couverture de l’édition 2023 du numéro spécial maillot de bain du magazine américain Sports Illustrated en est la preuve. La comédienne de 36 ans a toutefois saisi cette opportunité pour parler de sa difficulté à accepter son corps tel qu’il est. Un sentiment qu’elle éprouve depuis son enfance en raison du trouble dysmorphique corporel – qui se caractérise par une idée obsessive d’une personne pour une partie ou la totalité de son corps – dont elle serait atteinte.

«Je souffre de trouble dysmorphique corporel. Je ne me vois pas comme les gens me voient. Il n’y a jamais eu un moment dans ma vie où j’ai apprécié mon corps tel qu’il est. Jamais, jamais, jamais», explique-t-elle dans une interview avec le magazine, assurant que son travail pour s’accepter et s’aimer elle-même était sans fin.

Son couple en difficulté

Megan Fox révèle également s’être toujours montrée critique de l’image qu’elle renvoyait, et qu’elle avait développé une «conscience» et une «obsession» autour de son corps depuis son enfance. Elle affirme toutefois que son trouble dysmorphique corporel ne vient pas de son éducation. «Ce n’était pas dans mon environnement car j’ai grandi dans un monde très religieux où les corps n’étaient même pas reconnus», précise-t-elle.

Ce n’est pas la première fois que celle qui a eu trois enfants avec le comédien Brian Austin Green parle de ses difficultés à s’accepter. En 2021, Megan Fox avait révélé avoir des insécurités profondes dans une interview croisée avec son compagnon de l’époque, Machine Gun Kelly. Le couple qu’elle forme avec ce dernier connaît des difficultés depuis plusieurs mois. Le musicien a été récemment aperçu seul lors de plusieurs événements.