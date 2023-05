Kim Kardashian avoue beaucoup pleurer face à ses responsabilités de mère célibataire

Invitée du podcast américain «On purpose with Jay Shetty», Kim Kardashian s’est confiée sur les difficultés qu’elle rencontre en tant que mère célibataire devant s’occuper de quatre enfants à plein temps. Au point de pleurer avant de se coucher le soir.

Les défis d’une mère célibataire. En 2021, Kim Kardashian demandait officiellement le divorce de son mari, le rappeur Kanye West, avec lequel elle a eu quatre enfants : North, 9 ans, Saint, 7 ans, Chicago, 5 ans, et Psalm, 4 ans. La jeune femme de 42 ans vient de se confier sur les difficultés qu’elle rencontre depuis en tant que mère célibataire au micro du podcast américain «On purpose with Jay Shetty» – dont le site américain People diffuse un extrait exclusif – et du défi que cela représente de gérer quatre jeunes enfants au quotidien.

Kim Kardashian, qui s’occupe d’eux la majeure partie du temps, a donné un exemple de «la folie totale» que pouvait être sa vie de maman. «Je dois m’occuper de la coiffure d’une de mes filles – et ça doit être parfait, d’une manière très particulière – et puis, un autre a besoin que je l’aide à mettre sa chaussure, et tous ont besoin de moi à un moment. C’est la folie totale, faire à manger, courir partout. C’est dingue !», explique-t-elle.

Si la star de l’émission de téléréalité «The Kardashians» explique que de gérer tout cela est gratifiant en tant que mère, il peut lui arriver de céder à la fatigue et à la pression, se retrouvant à pleurer dans sa chambre à l’heure de se coucher. «Il y a des nuits où je m’endors en pleurs. Je me dis ‘Bordel, c’est une véritable tornade dans ma maison. Qu’est-ce que vient de se passer ?’», avoue-t-elle.